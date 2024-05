Cambre plantea un suplemento de crédito de 3,1 millones para pagar a las asociaciones

La alcaldesa de Cambre, María Pan, propondrá en el pleno de mañana la aprobación de un suplemento de crédito para saldar la deuda con el tejido asociativo local. En concreto, serán algo más de tres millones para pagar subvenciones y convenios pendientes de anualidades anteriores a 2024, así como becas y premios concedidos por el Ayuntamiento.



Entidades deportivas, culturales, sociales, empresariales o asociaciones de madres y padres se encuentran a la espera de cobrar diferentes cantidades y muchas, como la AMPA del CEIP Wenceslao Fernández Flórez, alertaron de que, de no cobrar pronto, no podrían mantener servicios como las actividades extraescolares o el comedor.



La propuesta llegará a pleno, apunta el Consistorio cambrés, después de que la titular del departamento de Intervención concluyese la liquidación del presupuesto de 2023, que arroja un remanente de 19.692.181,52 euros. Se trata, explica la alcaldesa, de un paso “esencial para seguir avanzando cara á estabilidade do Concello e para recuperar a normalidade no día a día do municipio”. Para María Pan, la iniciativa permitirá garantizar que las asociaciones “continúen desenvolvendo o seu labor, que para este goberno é crucial”.

Cantidades

Entre otros pagos, en el área de Deportes, Cultura y Juventud la cuantía llega hasta los 574.973,48 euros, mientras que en Desarrollo Local están incorporadas las ayudas del Consolida Cambre, el PEL-Reactiva, ayudas a las asociaciones empresariales y los premios de promoción empresarial, sumando un total de 76.930,24 euros.



En el departamento de Servicios Sociales la intención es modificar la partida inicial dotándola de otros 50.848,29 euros para abonar las subvenciones a diversas entidades y las ayudas de emergencia social.