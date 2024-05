Cambre adjudica un contrato de emergencia para limpiar los colegios y el centro de salud

La empresa Tragsa se encargará, de forma transitoria a través de un contrato de emergencia, de la limpieza de las instalaciones municipales de Cambre. Así lo confirmó, esta mañana, la alcaldesa, María Pan, después de proceder a la adjudicación del contrato. La adjudicación se produce siete días después de que la regidora decretase la emergencia sanitaria debido a la falta de limpieza en los colegios, centro de salud y en el resto de las instalaciones municipales. Ante las dudas planteadas por los vecinos, la primera edil aclara que esta compañía “realizará os labores de limpeza mentres o servizo non estea regularizado de xeito definitivo, isto é, mentres non se licite e se adxudique a prestación” estimando un tiempo de duración de este contrato de emergencia en unos seis meses.

La regidora avanza que los siguientes pasos serán, por un lado, trasladar esta información a las direcciones y Anpas de los colegios y al centro de salud y, por el otro, mantener una reunión con la adjudicataria para pedirles “a maior celeridade posible na tramitación da subrogación do persoal para poder empezar a traballar o antes posible con total normalidade, especialmente, nos colexios, na escola infantil e no centro médico, as dependencias prioritarias”.

La adjudicación llega unos días después de que la alcaldesa decretase la emergencia sanitaria. El pasado viernes (3 de mayo), el Concello inició el expediente para la contratación de la limpieza por vía de emergencia. Para ello, solicitó a dos empresas que presentasen sus ofertas económicas, dándoles de plazo hasta el martes, 7 de mayo, a las 23.59 horas. Finalmente, una de ellas desistió del proceso, resultando adjudicataria Tragsa.

Convenio

Antes de decretar la emergencia sanitaria, la primera edil planteó la posibilidad de establecer un convenio con la Xunta o con la Diputación de A Coruña teniendo en cuenta que Tragsa es un medio propio de ambas administraciones. En el caso de la Diputación, se indicó que el trámite se dilataría en el tiempo, por lo que la regidora descartó esta alternativa. En cambio, la Xunta de Galicia no llegó a dar respuesta a la primera consulta de la alcaldesa, formulada el pasado 25 de abril.

El pasado 19 de marzo, el alcalde en funciones en ese momento llegó a emitir una providencia a Secretaría e Intervención solicitando una solución para garantizar la salubridad en los colegios mientras no se adjudicase el nuevo contrato. La respuesta de ambos departamentos se limitó a indicar la necesidad de licitar el nuevo contrato.

La primera edil recalca que esta será una medida transitoria e irá en paralelo a dos tareas: la regularización del servicio con los nuevos pliegos y el pago de facturas pendientes a la empresa que, hasta ahora, realizó estas labores.

Los nuevos pliegos de la limpieza de instalaciones municipales fueron delegados a Contratación (que depende de Secretaría) para informe el 29 de febrero. Estos documentos técnicos fueron informados en contra tanto por Contratación como por Intervención, emitiendo informe de reparo suspensivo el 10 de abril. En estos momentos, el personal técnico del área de Servizos está terminando de hacer los ajustes que estima pertinentes para sacar a licitación el pliego. Unos trabajos que se han visto ralentizados porque este mismo departamento se ha encargado también de la elaboración de los informes que avalaron la declaración de la emergencia sanitaria, así como del procedimiento para el contrato de emergencia, señalan desde la Alcaldía.

En cuanto al pago de las facturas que se le adeudan a Jardincelas, la intención de la alcaldesa es abonarlas por medio de un reconocimiento extrajudicial de crédito. En concreto, se incluirán aquellas facturas que cuentan, en la actualidad, con todos los informes. El Concello devolvió a la empresa las facturas correspondientes a la duración del ERTE por estar mal emitidas, al recoger el importe total de la prestación y no las horas efectuadas, por lo que estas deben ser subsanadas.