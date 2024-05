Cambre declara el estado de emergencia sanitaria

La alcaldesa de Cambre, María Pan , acaba de firmar un decreto con el que declara la emergencia sanitaria por los problemas de limpieza que están sufriendo los colegios y el centro de salud. Se trata, como explica la regidora, de una medida que se “leva valorando desde hai semanas e que agora está apoiada no informe técnico feito polo persoal do departamento de Servizos, no que se conclúe que existe un problema de salubridade”. Esta declaración faculta al Concello a contratar a una empresa para que realice estas labores de forma urgente y temporal, habiéndose solicitado ya presupuesto a dos compañías. La primera edil incide en que se trata de una medida transitoria que irá en paralelo a la regularización del servicio con los nuevos pliegos y al pago de facturas pendientes, algo que, tal y como anunció confía en hacer por medio de un reconocimiento extrajudicial de crédito.

Bichos en un colegio de Cambre

Según fuentes municipales, en las últimas semanas, la regidora contactó tanto con la Xunta de Galicia como con la Diputación de A Coruña para plantear la posibilidad de establecer un convenio que permitiera a Tragsa asumir de forma temporal la limpieza de edificios municipales. En concreto, Pan planteó esta propuesta al organismo autonómico el 25 de abril. Cinco días después, el día 30, la Xefatura Territorial de Educación da Coruña envío un correo a Alcaldía pidiendo medidas para solucionar los problemas de limpieza en un centro educativo del municipio, eludiendo la propuesta de convenio formulada por la alcaldesa. La regidora reiteró la petición este mismo jueves aunque, dada la urgencia de la situación, ha optado por decretar la emergencia sanitaria, entendiendo que “é a saída máis áxil para resolver a problemática, que está afectando á comunidade educativa de Cambre e, en particular, aos nenos e nenas”. Tal y como se explica en el decreto de Alcaldía, el estado de emergencia estará vigente el tiempo exacto como para “licitar e adxudicar o novo contrato de limpeza”. La alcaldesa contactará con todos los centros de enseñanza para trasladar esta situación.

Suciedad en un colegio de Cambre

Nuevos pliegos y pagos pendientes

En paralelo a este decreto, la alcaldesa apunta que se continúa trabajando en la actualización de los pliegos para licitar la prestación: “Os documentos técnicos xa se remitiran a Contratación e tras o informe desfavorable, os persoal está adoptando os cambios precisos para volver remitilos de novo á área para informe. A previsión é que se poidan volver presentar a Contratación nos vindeiros días”.

En cuanto al pago de facturas pendientes, la regidora recuerda que en el mes de diciembre se había solicitado ya abonar la mitad de la deuda pendiente con los proveedores, una medida que informaron de forma desfavorable las habilitadas nacionales de Intervención y Secretaría. Tras los dictámenes emitidos por el Consello Consultivo en los que se determina la necesidad de realizar la revisión de oficio de dos expedientes (limpieza de instalaciones municipales e iluminación pública), la alcaldesa continúa reafirmando su intención de resolver esta deuda con un reconocimiento extrajudicial de crédito: “Xa emitín unha segunda providencia solicitando á titular da área de Intervención para que informe sobre a proposta de pagar as facturas do 2023 pendentes cos provedores”.

La regidora incide en que, en las últimas semanas, tanto ella como la concejala de Desenvolvemento Asociativo, Educación e Sanidade, María Carmen Pan Matos, han mantenido varias reuniones y comunicaciones con los centros de enseñanza.

En la misma línea, la regidora ha mantenido la comunicación con la empresa, “que non nos comunicou que a plantilla estivese en ERTE ou que se fosen levar a cabo folgas, algo que si fixeran no mes de xaneiro”, explica Pan. Precisamente, desde que Jardincelas salió del ERTE en enero, el Concello formuló hasta tres requerimientos solicitando que se retomasen y centralizasen las tareas de limpieza en los colegios y en el centro de salud. Con todo, ante la falta de ejecución de estos trabajos, la alcaldesa llegó a un acuerdo con los conserjes de los diferentes CEIP, “que accederon, desde o primeiro momento, a colaborar coas tarefas de limpeza ata que a problemática quedase resolta”, explica la regidora.

La alcaldesa confía en que este decreto abra una nueva vía para “resolver os problemas de insalubridade. Lamento que o bloqueo administrativo que vive Cambre estea tendo unha afección directa entre a veciñanza e, sobre todo, entre os pequenos e as súas familias. Baralláronse todas as opcións que estaban nas nosas mans pero, aínda así, quero desculparme pola demora”.

La primera edil agradece la enorme implicación y trabajo del personal del área de Servizos y de los conserjes de los colegios, “que non dubidaron, nin por un segundo, en botar unha man en todo o que fose preciso para reverter estes problemas”.

En el informe elaborado desde el área de Servizos, el técnico municipal determina que las condiciones de higiene y limpieza “no están siendo cumplidas de acuerdo con la normativa”. A mayores, se determina que si la falta de limpieza persiste en el tiempo “existe la posibilidad de que la autoridad sanitaria competente pueda decretar el cierre temporal de alguna de estas dependencias”.