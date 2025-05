Medio millón de unidades de almeja para reflotar el marisqueo en O Pedrido

Medio millón de unidades de almeja para recuperar O Pedrido. La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y ediles del Ayuntamiento de Miño intervinieron en la siembra realizada ayer en la ría de Betanzos. En concreto, “na solta de semente das 500.000 unidades de ameixa xaponesa de criadeiro” que la institución autonómica entregó a la Confraría de Pescadores de Miño para contribuir a la conservación de los hábitats marinos y costeros de este entorno, entre los bancos de Castelo y Canle do Mandeo.



Como tarea previa se procedió al arado del fondo “co fin de favorecer a sustentabilidade e a produtividade destes bancos marisqueiros, e a súa actividade pesqueira”, detalló la Xunta.



La cofradía miñense recibió sendas aportaciones para esta actuación en O Pedrido. Una de 1.375 euros para preparación del sustrato y otra de 9.200 “para a adquisición e sementeira da ameixa xaponesa”, uno de los tipos habituales en Galicia.





La delegada, Belén do Campo, intervino en la siembra | Quintana





Belén do Campo explicó que con esta intervención se apuesta de manera decidida por “conservar a biodiversidade, garantindo a supervivencia a longo prazo da especie obxecto deste proxecto; garantir as sostibilidade da actividade marisqueira”, así como por “aumentar a densidade de xuvenís nas zonas de explotación para establecer poboacións autosostibles” y “mellorar a calidade ambiental e promover a xestión responsable, a través do fomento de prácticas marisqueiras sostibles”, expusó la delegada en A Coruña.



En este sentido, apuntó a que, entre 2025 y 2026, la Xunta reserva “un total 2,2 millóns para axudas dirixidas a proxectos que buscan rexenerar os bancos marisqueiros” como este e incidió en que, una de las órdenes se centra precisamente en la restauración “da biodiversidade e ecosistemas mariños mediante medidas de conservación no marco de actividades marisqueiras sostibles cunha dotación de 1,9 millóns” para cofradías u organizaciones similares vinculadas al sector en Galicia.