Barral niega motivos ‘económicos’ o políticos en la suspensión del Globo de San Roque

08.07.2023

Uno de los participantes en la construcción del Globo de San Roque le hace saber a María Barral de que no solo no se ha empezado a construir, sino que no se va a construir, lo que “me sorprende” pero no hace que salten las alarmas, en tanto las fechas para las que se solicitan los locales son desde el 10 al 18 de julio el IES As Mariñas y desde el 18, el Vales Villamarín.