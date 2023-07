El lazo de unión que representa el Globo para los brigantinos se resquebraja en el ámbito político

En uno de los pocos argumentos que PP, PSOE y BNG coinciden es en el de destacar que el Globo de San Roque es el lazo de unión de todos los vecinos de Betanzos. Sin embargo, en lo que respecta al ámbito político la unidad se está resquebrajando ya que la decisión de suspender su lanzamiento la madrugada del 16 de agosto está sirviendo para que las tres formaciones con representación en el Ayuntamiento se estén enredando en un ‘y tu más’.



El primero en salir a la palestra ha sido el Partido Socialista acusando al Popular de embarrar y enturbiar una cuestión elevándola a nivel político “por un interés partidista haciendo afirmaciones y creando bulos que, a sabiendas, nada tienen que ver con la realidad, traspasando líneas rojas y creando una atmósfera de crispación y enfrentamiento social para beneficio propio sin medir ni pensar en las consecuencias que esta actitud genera”.



También aprovecha para negar que la decisión adoptada por la Fundación Globo de Betanzos de no lanzar el aerostato de papel más grande del mundo en el día grande de las fiestas patronales sea de índole económica.



“Es falso que no se haya pagado el Globo, es falso que no hubiese dinero en la Fundación, es falso que no se pagase el material del año pasado. Las facturas (...) han sido abonadas, también comprado el material para la confección y reservadas las instalaciones necesarias para su elaboración”, añaden los socialistas, que anuncian que la alcaldesa, María Barral, realizará una comparecencia pública hoy a las 13.00 horas.



El grupo municipal del BNG, por su parte, también coincide en el reproche del uso político y torticero de la polémica por parte de los populares brigantinos y su portavoz, Amelia Sánchez, no duda en acusarlos de poner en marcha una campaña de mentiras “nunha estratexia interesada de crear crispación entre a veciñanza apra intentar sacar rédito”.



“Actuar así, a sabendas de que se está a crear crispación social, parécenos unha irresponsabilidade moi grave. A convivencia e o sentido de veciñanza é o primeiro e máis importante ben a conservar”, afirma la edil, al tiempo que acusa al miembro de la Fundación Jaime Pita de mezclar interesadamente los cambios en el acto de la coronación de la Reina de las Fiestas con el Globo.



Y ante todos estos ataques, los populares niegan la mayor. La portavoz, Cecilia Vázquez, afirma que es ‘increible’ que tanto el PSOE como el BNG “intenten desviar la cuestión hacia nosotros”.



“Nosotros no estuvimos en esas reuniones. Nosotros no tenemos nada que ver y no conocemos lo que se habló en ellas. Lo único que pedimos a la alcaldesa que explique lo que está pasando”, dice la edil que destaca la pérdida económica y sentimental que supone que no se lance el Globo.