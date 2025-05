Infesta define as súas alegacións ao proxecto de seguridade viaria da Xunta: “Estamos a tempo de solucionar”

A Plataforma Veciñal de Infesta, despois de ter analizado o proxecto da Axencia Galega de Infraestruturas e discutido en varias asambleas as inquedanzas dos residentes sobre distintos tramos, saudaron a decisión da Xunta de executar unha obra reivindicada durante anos pola cidadanía pero acordaron cursar alegacións á intervención, entre As Cascas e o acceso a A-6.



Os afectados consideran que a seguridade peonil “non pode ser un compartimento estanco nun vial cun alto índice de vehículos, que conecta Ferrol e Betanzos con Compostela e que soporta no tramo de execución o acceso de tránsito das áreas comercias da cidade e de duas zonas industriáis (Piadela e Infesta), o acceso dende o centro urbano á autovía e á autoestrada e a comunicación a esta vía autonómica de diversos núcleos de Requián e de Betanzos (A Condesa, O Coto, O Petón, O Farragoto, Camiño Real de Infesta, O Tarreo, Casas Novas, Xan Rozo e A Graña)” e inciden na necesidade de mellorar tamén “a calidade circulatoria do tránsito rodado e da accesibilidade dos núcleos residencias, comerciais e industriais” así como dunha coordinación entre co Concello de Betanzos.



Así, aínda que “coñecedores das dificultades de conciliar en moitos puntos os intereses de viandantes e vehículos por condicionantes físicos insalvables”, consideran que “ hai aspectos mellorables” e se ben “as solucións técnicas non nos corresponden a nós”, si indicar cuestións do día a día que, a curto ou medio prazo, se non se toman en consideración acabarán afectando á seguridade entre As Cascas e a rotonda de Infesta-O Norte. “Estamos a tempo de solucionar”, sinalaron desde Infesta.