Las supuestas anomalías en la gestión económica del ANPA As Mariñas llegan al pleno

La corporación municipal abordará las supuestas irregularidades advertidas en la administración del ANPA As Mariñas, del CPI Cruz do Sar. El Partido Popular de Bergondo solicitó una sesión extraordinaria para tratar las anomalías detectadas “en los documentos remitidos por la asociación donde está implicada una concejal en ejercicio de sus funciones perteneciente al Grupo de Alternativa dos Veciños”, adelantaron desde el PP.



Los conservadores exigirán explicaciones al Gobierno de Bergondo sobre “las irregularidades expuestas en los informes de Intervención y Tesorería de 4 y 11 de marzo de 2024 sobre el APA As Mariñas, así como todo lo acaecido con posterior a la resolución de 12 de marzo de la Alcaldía de Bergondo”. También “llevaremos una batería de preguntas, todas ellas relacionadas con los documentos referidos para poder aclarar la participación de la edil de Alternativa dos Veciños”.



Para el PP es necesario que por parte de la coalición municipal “se den explicaciones sobre las irregularidades contables detctadas” incidiendo en que “los hechos que se contienen en los informes afectan a dinero público”, indicaron los de Manuel Fafián.

‘Tarxeta Black’

También el BNG reiteró su solicitud de explicaciones y pidió que se depuren responsabilidades “sobre a problemática da xestión económica da ANPA”.



En este sentido, los nacionalistas indicaron que “a pesar de que a señora Barja manifestou non haber ningún problema, revisada a auditoria encargada pola propia ANPA a un profesional externo, nela expoñense varias irregularidades detectadas ao longo de varias anualidades, como a existencia dunha especie de ‘tarxeta black’ con gastos que non parecen propios dunha entidade como esta, transferencias da conta da ANPA a unha titularidade da señora Barja sen documentación que a xustifique, ou pagos duplicados a proveedores reembolsados a unha conta diferente a da ANPA, titularidade de Barja, que logo se reembolsaron de diferentes formas, curiosamente en época electoral ou unha vez se coñeceu a nova Corporación e cando esta deixa as súas responsabilidades na asociación” indicó el portavoz nacionalista David Carro.



“¿Se estaba todo ben e non hai ningún problema como afirma a sra Barja, porque a ANPA ten que reembolsar ao Concello de Bergondo arredor de 21.000 euros da época na que esta persoa obstentaba a tesourería, case un tercio da subvención que recibe nunha anualidade, toda vez que faltan documentos de gastos efectuados pola entidade, como é que desapareceu esta documentación?”, continuó Carro.



Los nacionalistas insisten en que los vecinos merecen una explicación inmediata y que se depuren “as responsabilidades que se teñan que depurar, ben por iniativa propia ou por decisión de alcaldía”, ya que, teniendo en cuenta los informes, las consecuencias pueden ser “de extrema gravidade”, por no hablar de que “xogar cos recursos públicos e deleznable, pero máis ainda se estos son para formar aos nosos nenos e nenas, o noso futuro”, expuso el portavoz del BNG.



“O Goberno local debe aclarar sobre todo, ¿que vai pasar con importantes servizos prestados pola ANPA en colaboración co Concello de Bergondo (...) se teñen que devolver esta importante cantidade de cartos que descadra as súas contas?”.