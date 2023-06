PSOE y Alternativa dos Veciños hilvanan un pacto ‘in extremis’ para el Gobierno de Bergondo

Tras compartir un mandato complicado, el PSOE y Alternativa dos Veciños hilvanaron ‘in extremis’ un acuerdo para continuar ambos en el Gobierno de Bergondo. Una negociación con alianza sobre la bocina en la que, como había confirmado el presidente de AV, Ángel García Seoane, se puso sobre la mesa la Alcaldía de Fisterra. Allí, la sesión constitutiva será una hora después y si el PSOE se quedaba sin Bergondo, Alternativa dos Veciños no conseguía la de Fisterra.



En cualquier caso, alrededor de las ocho de la tarde, saltó la noticia: Pacto de Gobierno en Bergondo. La candidata socialista, Alejandra Pérez Máquez, y el aspirante de Alternativa dos Veciños, Juan Fariña Pedreira, acababan de sellar un acuerdo “polo que este sábado 17 de xuño, no pleno de investidura constituirase unha maioría absoluta formada polos tres concelleiros de AV e os catro do PSOE”.



Según el comunicado que enviaron a los medios, Pérez será elegida alcaldesa y Fariña será el primer teniente de alcaldesa, y Alternativa dos Veciños “asumirá tamén a terceira tenencia de alcaldía, mentres que os socialistas terán a segunda e cuarta”, recoge el texto remitido por PSOE y AV.



Antes de este anuncio, Seoane cuestionó que se convocase a las 13.00 en Fisterra para así conocer lo ocurrido en Bergondo. “Eu non sei donde está a clase política deste país”, sostuvo el presidente de AV. “Nós –añadió– non queremos que o PP, que foi a lista máis votada, goberne en Bergondo, pero a actitude da alcaldesa actual, que baixou dous concelleiros e ten un máis que nós, é inconcebible e fai que existan serias dúbidas do que vai pasar en Bergondo”.



En este sentido, no dudó en cargar contra el PSOE, al que acusó de “pensar máis nas personas que nos partidos”, y calificó de “represalia” lo que, sin acuerdo en municipio bergondés, pudiera ocurrir en Fisterra. Sin embargo, solo unas horas después hubo trato y PSOE y AV volverán a ser socios en Bergondo.



Asimismo, los cabezas de lista de las dos agrupaciones adelantaron que será la próxima semana cuando anuncien los detalles de la configuración de la nueva coalición y el reparto de las diferentes áreas para 2023-2027.



Este ‘contrato’ dejaría al PP, que el 28-M se impuso en número de votos pero obtuvo los mismos cuatro ediles que el PSdeG-PSOE, sin la Alcaldía de Bergondo, donde no eran la candidatura más votada desde 1995.



La repuesta del candidato conservador, Manuel Fafián, no se hizo esperar y, con especial vehemencia, cuestionó que “las decisiones no se tomen aquí, sino en Oleiros y A Coruña”. Así, aseguró que “tenemos claro que queremos gobernar y evitar que dos partidos y dos candidatos que se han insultado y no se entienden, vuelvan a tener cuatro años para seguir hundiendo Bergondo”.