Denuncian "manobras de presión" para cambiar el criterio de la alcaldesa de Bergondo sobre la Urbanización de A Longueira

Alternativa de Bergondo denuncia "manobras de presión para forzar a vontade urbanística da alcaldesa" en relación con la Urbanización de A Longueira. El edil Juan Fariña afeó la conducta de Alejandra Pérez Máquez, a la que acusa de haber mantenido "unha reunión secreta con promotores de A Longueira coa presenza dun histórico socialista" y "de costas ao seu socio e ao concelleiro de Urbanismo", apuntó el portavoz de Alternativa dos Veciños en el municipio y titular de la Concejalía de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente en la coalición PSOE-AVV.

Según apuntó, en el encuentro, celebrado en la sede municipal, estuvieron "representantes dos intereses vinculados co proxecto de urbanización da Longueira e o coñecido exeurodeputado e exalcalde de Betanzos, Antolín Sánchez Presedo". Un extremo que no negó Alejandra Pérez Máquez, quien incidió en que "eu non teño reunións clandestinas con ninguén" y que, en este caso, atendió una solicitud de cita por parte de unos ciudadanos, a los que recibió en su despacho en San Cidre. Sin embargo, desde la organización que preside el oleirense Ángel García Seoane quisieron "deixar constancia" de que "Alternativa dos Veciños e PSOE forman en Bergondo un goberno de coalición" y que Juan Fariña "é o concelleiro de Urbanismo".

"Deslealdade"

En este sentido, Fariña sostiene que no se le informó "nin antes nin despois" acerca del contenido de las conversaciones, de las conclusiones o de "outros posibles aspectos que se trataran nesa reunión clandestina" con lo que, en su opinión, lo ocurrido "denota unha profunda deslealdade da socia de goberno socialista con relación a Alternativa dos Veciños de Bergondo".

Pero para la alcaldesa, "falar de deslealtade e de feitos graves alegando este motivo só pode entenderse ou polo descoñecemento absoluto do funcionamento diario do concello ou, o que é peor, pola busca dun rédito electoral", añadió la regidora, quien añadió que "o concelleiro de Urbanismo forma parte dun grupo de goberno e o que ten que facer é poñerse a traballar para os veciños e veciñas de Bergondo".

Así, aclaró "nós non queremos entrar en loitas electorais, unhamaneira de actuar que parece ser moi común no seu partido, estamos centrados no traballo do día a día, que é moito, como el sabe, con reunións incluídas", dijo Pérez.

En cualquier caso, para AVV, "o verdadeiramente importante e urxente nestes momentos" para el municipio es que la alcaldesa "teña a valentía suficiente como para resistir toda canta presión urbanística se presente ante ela, por moi avalada ou acompañada que esta veña por exdirixentes ou exfiguras socialistas" y que "leve a aprobación inicial do PXOM de a pleno, antes das eleccións de maio" porque "pódese e débese facer" y porque "como xa lle dixemos en dúas ocasións anteriores, para sacar adiante esa aprobación, contará cos votos favorables de Alternativa dos Veciños".