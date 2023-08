El PSOE de Arteixo pide a la RFGF que condene la actitud de Rubiales

Los socialistas arteixanos presentarán una moción en el pleno de agosto para que el ayuntamiento manifieste su apoyo a la campeona mundial de fútbol y la condena al sucedido con la agresión recibida por Luis Rubiales, y pedir a los dirigentes de la Federación Gallega de Fútbol que reprueben de manera inequívoca el sucedido así como favorecer un cambio profundo en la estructura del fútbol nacional.

El grupo municipal socialista de Arteixo presentará una moción para que la Corporación Municipal de Arteixo manifieste su apoyo a la jugadora Jenni Hermoso, así como la condena al sucedido con la agresión recibida por Luis Rubiales, y tras su salida como Presidente de la Federación Española de Fútbol, pedir a los dirigentes de la Federación Gallega de Fútbol que condenen de “manera inequívoca” el sucedido y “favorezcan un cambio profundo en la estructura de nuestro fútbol”.

La portavoz socialista, Patricia Boedo, explica que en la última semana “alcanzamos a un hito histórico en el mundo del deporte” con el gran triunfo en el Mundial de Fútbol de la Selección Femenina Española, pero “esta gran retama se vio empañada por unos actos absolutamente intolerables, machistas e improcedentes del Presidente de la RFEF, Luis Manuel Rubiales Béjar”.

Los socialistas señalan que tras estos actos, lejos de rectificar no so presionó a la jugadora Jennifer Hermoso Fuentes para que le había quitado importancia al acontecido o había dado una versión diferente de la real, si no que también “intentó hacer una zafia manipulación del que realmente aconteció, llegando la revitimizala”.

“Eliminar cualquier forma de violencia contra las mujeres debe de ser la agenda de presente y futuro de los demócratas” afirma la portavoz socialista, “por lo que manifestamos nuestro inquebrantable compromiso en la lucha contra la violencia de género y condenamos de manera enérgica la actuación de Rubiales”.

Después de las declaraciones del Presidente de la Federación Gallega de Fútbol que “lejos de condenar dichos actos”, los justificó como errores que se cometen”, para los socialistas hace falta que “todos y todas condenemos claramente el sucedido y pidamos un cambio de rumbo en aquellos que dirigen nuestro fútbol”.

Según Boedo, “en estos momentos cruciales, debemos tener la determinación de llevar el espíritu real del fútbol gallego a la RFEF” y la “Real Federación Gallega de Fútbol tiene el deber de ser la voz auténtica y representativa de nuestros deseos y valores en el ámbito nacional”.

Por todo esto los socialistas exigen “un cambio significativo en la estructura y representación de la RFEF y que resulte en una pluralidad democrática verdadera” con líderes que “entiendan y abracen la diversidad, la igualdad y la inclusión en su máxima expresión” y la portavoz de los socialista añade que “queremos ver un fútbol gallego que refleje la pasión de todas y todos, independientemente de su género, origen o identidad” y pide un cambio profundo en la estructura que permita la “líderes comprometidos y conscientes guiar nuestro fútbol hacia un futuro más brillante y equitativo”.

Los socialistas esperan que el pleno apruebe mayoritariamente una moción para manifestar el apoyo de la corporación municipal de Arteixo a la jugadora Jenni Hermoso y la condena al sucedido con la agresión recibida por Luis Rubiales, y trala su salida como Presidente de la Federación Española de Fútbol, le pida a los dirigentes de la Federación Gallega de Fútbol que reprueben de manera inequívoca el sucedido y favorezcan un cambio profundo en la estructura del fútbol gallego y español.