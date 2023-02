El PSOE de Arteixo exige terminar con las "irregularidades" del Servicio de Ayuda a Domicilio

Los socialistas de Arteixo le exigen al Gobierno local que tome medidas para terminar con las "irregularidades" denunciadas por los familiares de los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio, que se quejan de cambios diarios en los horarios del servicios que provocan inconvenientes a las familias, así como las modificaciones del personal de las concesionarias, que provocan una situación de adaptación y de aprendizaje continuado "intolerable" para los usuarios con movilidad reducida.

Ya en junio de 2022 el PSOE de Arteixo llevó a pleno preguntas sobre el tema tras las denuncias de las trabajadoras. Pero la portavoz socialista, Patricia Boedo, relata que “en lugar de atopar a complicidade do grupo de goberno, vimos como a responsable do departamento de servizos sociais atacaba ás traballadoras e acusaba á poboación de non querer traballar e preferir cobrar o ingreso mínimo vital ou a RISGA que exercer a súa profesión”.

Al conflicto del pasado año se le añaden ahora las reivindicaciones de los familiares, que se acaban de manifestar para denunciar el "abandono" al que somete el ayuntamiento a los mayores dependientes y para exigir un servicio "digno".