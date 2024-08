Calvelo: “Lo de Formoso con el parque de bomberos es la mayor injusticia en años”

El Ayuntamiento de Arteixo aprobó este jueves con los votos de PP, PSOE y BNG el convenio para trasladar el parque de bomberos comarcal al polígono de Morás, uno de los asuntos que ha generado más polémica en el municipio en los últimos meses. El alcalde, Carlos Calvelo, considera que el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, ha retrasado los trámites a propósito, en lo que califica como “la mayor injusticia contra Arteixo en años”.



A pesar del voto positivo de PSOE y BNG, ambos criticaron las “guerras personales” que Calvelo ha mantenido con diferentes administraciones en los últimos años, especialmente con el Gobierno provincial. Alternativa dos Veciños, directamente, llamó la atención sobre las “falcatruadas” de Calvelo a la hora de vender la parcela actual de los Bomberos en Sabón a la empresa Inditex: “Estamos a favor da construción do novo parque pero a parcela se vendeu sen facer as cousas ben”, apuntó la portavoz Noelia Martínez.



El regidor denunció que “el parque actual se cae a cachos y no cumple normativas como la de accesibilidad” y recordó que en mayo ya se había firmado el contrato de redacción del proyecto del nuevo parque, aunque se mostró escéptico con que el paso dado ayer sea el último en este asunto: “Ahora este convenio se trae aquí a aprobación, pero le darán más vueltas, estoy seguro de que este documento va a volver a este pleno”, denunció el alcalde.



Arteixo subastó en concurso público entre los años 2022 y 2023 la citada parcela, que fue adquirida por Inditex por 5.082.000 euros, “dinero que servirá para mejorar todas instalaciones públicas”. La parcela de Morás, defendió el Ejecutivo local, “permitirá ganar tiempo de reacción a los bomberos ante posibles emergencias debido a sus mejores accesos a la autovía A-6”.



La corporación arteixana también aprobó por unanimidad los festivos locales para 2025, que recaerán en el 4 de marzo –Martes de Carnaval– y el 24 de junio, San Juan, así como las bases reguladoras para las subvenciones para actividades relacionadas con el fomento de la convivencia y la participación vecinal, tales como talleres, charlas, excursiones y otras propuestas.

Seguridad en Pastoriza

El grupo municipal socialista presentó una moción para garantizar la seguridad vial en los núcleos de Borroa y Naia, en Pastoriza, donde denuncian deficiencias. “Estes núcleos seguen esquecidos e o Goberno local non dá solución ás eivas na súa rede viaria, en clara desvantaxe coa veciñanza de Nostián, pertencente á Coruña, que mellorou as infraestruturas e a súa mobilidade coa construción de beirarrúas e cun servizo de transporte municipal que os conecta co centro da cidade”, expresó el portavoz, Martín Seco.

El PSOE apunta que la avenida de Borroa necesita un nuevo asfaltado, así como una ampliación del firme para que puedan circular dos vehículos cuando se cruzan: “É un perigo para os moitos nenos e maiores que pasean a pé ou nas súas bicicletas”, concluyeron.