Calvelo: “Formoso tiene una aversión hacia mí, pero a quien perjudica es a los vecinos de Arteixo”

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, lamenta el retraso en la firma del convenio para construir el nuevo parque de bomberos en el municipio, una circunstancia de la que culpa al presidente de la Diputación, Valentín González Formoso. “Se nota que es una cuestión personal, que tiene una aversión hacia mí, pero a los únicos que perjudica es a los vecinos de Arteixo”, explica.



Tras ser expulsado del pleno provincial el pasado 28 de junio, Calvelo indica que no ha tenido contacto con Formoso pero urge a “tomar medidas” en un asunto que “es clave para la mejora del servicio de los bomberos, que están en una nave de 800 metros cuadrados que se cae a cachos”. La nueva instalación, que se ubicará en el parque industrial de Morás, tendrá 1.200 metros cuadrados en una parcela de 4.000 metros, “una inversión de 1,2 millones de euros”.



Para llevar a cabo esta actuación es necesario lograr un acuerdo con el Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña, que preside Formoso por su condición de líder de la Diputación, y que Carlos Calvelo asegura que le dio “el OK” en diciembre de 2022. “Es lo que más me molesta, que me reuní con él para tratar este asunto exclusivamente y me dijo que para adelante, mientras no le costase nada a la Diputación”.



Lealtad institucional

El alcalde de Arteixo reprocha al presidente falta de coherencia y le reclama “lealtad institucional, cooperación y colaboración interadministrativa”. “El presidente no quiere hablar conmigo, pero pedimos que sean conscientes de que están coartando la posibilidad de que lleguen nuevos proyectos empresariales a Arteixo”, dice en referencia a que la parcela del parque de bomberos actual –en Sabón– ha sido adquirida por Inditex para seguir ampliando las instalaciones de la compañía en el municipio.



Calvelo asegura “no entender lo que está pasando” y añade que el pasado 10 de julio se celebró el pleno del Consorcio, al que asistió en representación de la Xunta Santiago Villanueva, “que pidió que constara por escrito la necesidad de firmar ese convenio”.



Sobre el papel, los terrenos de Sabón pasarían el 1 de enero de 2025 a ser oficialmente titularidad de Inditex, pero Carlos Calvelo señala que “no se va a llegar a tiempo”. “Para la Diputación en la provincia hay 92 municipios en vez de 93. Arteixo no existe”, critica el regidor local.