El BNG denuncia la inacción de Carlos Calvelo en la protección de Barrañán

El BNG reiteró su denuncia sobre la situación medioambiental en la ría de Barrañán, “un dos enclaves naturais por excelencia de Arteixo”. Además, acusa al Gobierno de Carlos Calvelo de “inacción” en este asunto cuando esta es “a única zona vetada ao baño da comarca” de A Coruña.





Una prohibición que se determinó por primera vez en 2026 “debido a fecais e puríns” y que, transcurridos seis años, sigue igual, según indicaron los nacionalistas que insisten en que “a deixadez do alcalde e do concelleiro de Medio Ambiente vese claramente cando non se reparou en todos estes anos”, comentó Xurxo Couto, portavzo del BNG en Arteixo.





Los nacionalistas indicaron que “Barrañán é un enclave único, unha zona húmida na que mesmo a Xunta traballou nun plan de recuperación de aves” por lo que se debería potencial tanto medioambiental como turísticamente “para conseguir un mellor Arteixo para vivir, para facer fronte a que sexa un dos concellos máis industrializados”, añadió Couto, que urge medidas “para protexer a flora e fauna, ademais de poñer en valor o complexo dunar de Barrañán”.