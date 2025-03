La yincana por los baches de Elviña de un concejal del BNG

Saltando entre los baches en una carrera muy parecida a una yincana. Así presenta el BNG a uno de sus concejales, David Soto, en un video para denunciar el mal estado del polideportivo de Elviña, dependiente de la Xunta.

En el video, Soto, que ya llevó el asunto también al pleno, alerta sobre las consecuencias que la falta de mantenimiento del complejo tienen sobre los usuarios. “As persoas usuarias quéixanse de pingueiras na pista polideportiva, de os accesos estaren inzados de fochancas, de que hai armarios rotos no vestiarios, de que o campo de fútbol non ten boa drenaxe e que se anega con moita facilidade cando chove”, relata.

En octubre de 2022, tras una reunión con la alcaldesa, Inés Rey, el presidente de la Xunta anunció una inversión de 5,5 millones de euros en el acondicionamiento de los poliderportivos que, a través de una concesión, gestiona en la ciudad, explica el BNG. "Mais esas obras non se realizaron e a demora vai resultar en que se teñan que volver tramitar as licenzas, co conseguinte retraso nas necesarias reparacións que precisan estas instalacións deportivas", cuentan.

Según el Bloque, en los pliegos de la concesión figuraba que las obras de acondicionamiento y reparación más urgentes, que debían ir a cargo de la concesionaria, se debían realizar en los tres primeros años de duración del contrato, formalizado en octubre de 2022. “Urximos a Xunta que cumpra coa cidade e ofreza servizos de calidade naquelas instalacións deportivas que son da súa competencia e demandámoslle ao Goberno Local que lle esixa á Xunta o efectivo exercicio dos seus deberes”, concluye Soto.