Los presupuestos de la Xunta para 2025 apuestan por el Nuevo Chuac, Xuxán y la intermodal como principales ejes

La llegada del nuevo hospital, además de la construcción de viviendas protegidas en Xuxán y la creación de la estación intermodal son los tres grandes frentes en los que se centrará la inversión de la Xunta de Galicia en la ciudad de cara a 2025. Eso es lo que se desprende del desglose de los presupuestos publicados por el Gobierno autonómico.



Las obras del Nuevo Chuac se llevan 37,6 millones. Además, las cuentas recogen partidas plurianuales por valor de 407 millones y en Xuxán se construirán 144 nuevas viviendas.

Sanidad 37.600.000 €



Se destinan más de 37 millones de euros para la continuación de las obras del Nuevo Chuac y 2,1, además, para el centro de salud de Santa Lucía, así como también el de Abegondo, en el área metropolitana. Los presupuestos recogen partidas plurianuales hasta el año 2029 por importe total de 407,2 millones de euros para el nuevo hospital de A Coruña. También se dota crédito para los equipamientos de centros de Atención Primaria y hospitalaria, así como para actuaciones TIC en las que se incluye el mantenimiento de equipamiento y programas existentes y el desarrollo de nuevas actuaciones.

Polideportivo 600.000 €

El polideportivo Elviña II, uno de los epicentros de la práctica deportiva en los barrios, contará con mejoras que rondarán los 600.000 euros y el skate park de Culleredo dará un salto gracias a una aportación de 2,5 millones de euros, lo que lo convertirá en una referencia en el área. Además, las obras de eficiencia energética en el edificio de los juzgados de la calle Monforte contarán con una una inyección de más de 850.000 euros.

Justicia 38.849.300 €

Se produce un incremento de casi dos millones de euros, 1,9, en concreto. Las principales novedades son la adecuación de espacios en el edificio administrativo de la Xunta, así como la mencionada obra de los juzgados de la calle Monforte.

Mayores 1.600.000 €

La Xunta destina para la remodelación de la residencia de mayores Torrente Ballester un total de 1.600.000 millones de euros. Además, en el año 2025, la Xunta pondrá en marcha también la nueva residencia pública de mayores en el barrio de Eirís, financiada por la Fundación Amancio Ortega y que creará 150 nuevas plazas.

Vivienda 13.800.000 €

La construcción de vivienda de promoción incluye 13,8 millones de euros para Xuxán, lo que permitirá facilitar el acceso a la vivienda a las familias con más dificultades para llegar al mercado libre. En toda Galicia se triplicará la inversión en suelo residencial y la construcción de vivienda pública. En A Coruña esta medida se traducirá, además de las viviendas de Xuxán, en 1,52 millones de euros en suelo residencial.



Por otra parte, Infraestruturas retoma la conexión de la vía Ártabra con dos vías fundamentales, la N-VI y la AP-9, que se soluciona con una partida de 250.000 euros. Finalmente, se incluye una partida para apostar por la integración urbana de la fachada marítima de A Coruña y, en 2025, se ejecutará también junto a la Autoridad Portuaria la plataforma flotante de O Parrote. En total, se dedicarán 2,9 millones.

Mercados 4.200.000 €

Los presupuestos incluyen la organización de tres mercados para promocionar los productos bajo el sello de Artesanía Alimentaria. Habrá uno en cada una de las ciudades de la provincia: Ferrol, A Coruña y Santiago, para los que está previsto destinar un presupuesto conjunto de 420.000 euros.

Ciencia 4.700.000 €

La inversión en la red de centros de investigación de excelencia, la red Cigus y la Universidad de A Coruña será de 4,7 millones de euros, divididos de la siguiente manera: 2,1 millones de euros en el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Citic) y 1,9 millones para el Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas (Cica). El Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (Citec) contará con una inversión de 695.000 euros. Son esos los tres grandes puntos de la apuesta en ciencia de la Xunta de Galicia de cara a los presupuestos para el año 2025 en la ciudad de A Coruña.

Cambio climático 3.000.000 €

Galicia fue pionera en la aprobación de su propia estrategia de infraestructura verde, que servirá como modelo para el resto de la comunidad. Empezará por la puesta en práctica en las siete ciudades gallegas, a las que apoyará la Xunta con 3 millones de euros para la creación de pulmones y cinturones verdes que las hagan más resilientes ante el cambio climático.

Centros educativos 6.900.000 €

Varios centros educativos de A Coruña están incluidos en los presupuestos. La rehabilitación integral del IES Eusebio da Guarda costará dos millones de euros, mientras que la ampliación del CIFP Paseo das Pontes supondrá medio millón de euros. Por otra parte, ya está licitada la reforma del IES Salvador de Madariaga, con una inversión de 1,7 millones de euros, y del CIFP Imaxe e Son, con mejoras sectoriales por valor de 950.000 euros, así como del IES Rafael Dieste, con una rehabilitación integral que está presupuestada en 1,7 millones de euros.

Cultura y juventud 2.000.000 €



El nuevo bono Emancípate, dotado con 2 millones de euros, tendrá impacto en la juventud de A Coruña. Las nuevas medidas de impulso y dinamización del gallego dejarán su huella también en A Coruña, una de las ciudades con los índices de hablantes más bajos. Las ayudas a festivales y rodajes también pueden tener su espacio en A Coruña, pero todavía queda por determinar dónde serán las filmaciones o dónde se celebrarán estas citas.

Empleo y comercio 4.3000.000 €

Inversión para un nuevo centro de formación especializado en ocupaciones relacionadas con la transición verde y digital, con una dotación cercana a los 4,3 millones. Además, se potenciará un nuevo Centro de Orientación a la Inversión, con un presupuesto de 350.000 euros. Impulso también para la red pública de centros y entidades de formación para el empleo. En A Coruña, será el Centro de Formación de Labañou.

Así lo ven los partidos políticos

PSOE

Fuentes del Gobierno de Inés Rey indican: “Vemos con preocupación que se reduce la inversión prevista para el nuevo Chuac. Concretamente, 70 millones de euros menos para A Coruña respecto a lo que anunció la Xunta hace un año. Hay que recordar que Feijóo anunció el nuevo hospital para el año 2027, e incluso anunció que en 2025 estaría ya acabado el 80% del nuevo hospital (hemeroteca 21/03/2022). Hay un importante retraso en la construcción del nuevo hospital y los presupuestos solo hacen constatar este hecho; convendría poner un reloj como el que se le puso al famoso Plan Galicia y ver que la Xunta ha incumplido todos los plazos que le ha dado a los coruñeses”. “Feijóo, de buen gestor nada de nada –añaden– y estos presupuestos demuestran que no han cumplido los plazos”. “Sobre la Vivienda, creemos que sigue sin ser una política prioritaria para la Xunta, al destinar sólo 126 millones de euros para toda Galicia cuando la Xunta va a tener un presupuesto total de casi 14.000 millones de euros de cara a este año –insisten–; es el principal problema social que tenemos, la Xunta tiene competencias en la materia y, si antes no hacían nada, ahora es decepcionante el presupuesto que van a dedicar a este problema”.

PP

Miguel Lorenzo valoró así los números publicados por la Xunta: “Alfonso Rueda demuestra que es posible crear más bienestar, prosperidad y futuro para los coruñeses bajando impuestos. El presupuesto de la Xunta incluye 82,5 millones de euros para el Nuevo Chuac, vivienda, intermodal, empleo y fachada marítima, y así reforzar aspectos claves para el presente y el futuro de los coruñeses. El compromiso de Rueda es vital para acabar con la fuga de jóvenes ante la pasividad de los gobiernos del Estado y municipal. Además, el presidente de la Xunta blinda la atención sanitaria para los próximos 50 años con la mayor inversión de la Xunta en la historia de la ciudad. 16,6 millones de euros serán para la estación intermodal, más avanzada que la parte del Estado, que castiga a los coruñeses con retrasos, averías o falta de billetes a diario sin que el ministro de Transportes aporte soluciones. Además de vivienda, hay que dar a nuestros jóvenes empleos de calidad para que se queden y esta inversión permite mejorar sus perspectivas laborales”. Las palabras las suscriben también los populares Gonzalo Trenor, Roberto Rodríguez y Belén do Campo, además del propio Lorenzo.

BNG

“Os orzamentos son opacos e dificultan a avaliación ao respecto das partidas territorializadas na cidade. A falta de transparencia é intencionada para logo a Xunta aplicar discrecionalmente e sen control o diñeiro orzado. O que si podemos facer é unha avaliación dos datos facilitados aos medios. E, nese sentido, a propaganda despregada pola Xunta non dá ocultado que unha vez máis o goberno galego en mans do PP vira as costas á Coruña. Son orzamentos totalmente insuficientes para dar resposta aos principais problemas sociais: nin hai unha aposta decidida polas políticas de vivenda, nin se reforzan os servizos públicos (ensino e sanidade prioritariamente). A cantidade global que se encamiña á cidade e á comarca descende a respecto de 2024: pasa de 128 millóns de euros (107 para A Coruña, 21 para os concellos lindeiros) a 115 (101 para A Coruña, 14,4 para os concellos lindeiros). Este retroceso demostra que A Coruña e a comarca están moi lonxe de ser unha prioridade para a Xunta. A previsión inicial para a intermodal era que en 2025 se orzasen 9,2 millóns. Que aparezan 16,6 parece responder a que se despraza a 2025 diñeiro non executado en 2024. No Chuac, a cantidade orzada para 2025 é inferior á de 2024 (41 millóns).