La Xunta ve sin sentido la petición de A Coruña de ser zona tensionada

La vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ánxeles Vázquez, ha asegurado que "no tiene sentido" la petición del Ayuntamiento de A Coruña para que la ciudad sea declara como zona de mercado residencial tensionado porque "no tienen ningún tipo de estudio" y, además, hay que esperar a ver si la ley de vivienda estatal "es constitucional o no".



En declaraciones a los medios, durante una visita en Santiago de Compostela a un inmueble adquirido al amparo de las ayudas a la compra de vivienda en centros históricos, ha reaccionado así tras la carta que A Coruña envió el martes al Gobierno autonómico para que la declare zona tensionada por los elevados precios del alquiler en la ciudad.



Vázquez ha apuntado que esa petición, la primera recibida de una ciudad, "es solo un folio" por lo que ha instado a la alcaldesa coruñesa, Inés Rey, a hacer "estudios en profundidad" y no convertir esta cuestión en "una pelota que tira al aire, en el sentido de decir que hace sin hacer".



Pero más allá de cuestionar el contenido de la petición, ha advertido también de que es necesario esperar a ver qué decide el Tribunal Constitucional sobre los recursos presentados, por varias comunidades del PP y el Parlament catalán, contra la ley de vivienda estatal.



Según le ha dicho a Rey, "llama la atención" que la alcaldesa realice esta petición cuando hay recursos de inconstitucionalidad "que también sacó adelante el PSOE" o "los socios de Gobierno" y no se sabe siquiera si la ley "va a seguir adelante".



La conselleira ha considerado, en todo caso, que los párametros que figuran en la ley para declarar zonas tensionadas "no son los lógicos", ya que, según un estudio realizado por la Xunta, "hay concellos como Palas de Rei que se pueden considerar tensionados frente a zonas de Vigo que no se consideran tensionadas" e incluso esta diferencia entre calles paralelas en Santiago de Compostela.



"La Xunta no le va a hacer un flaco favor ni a la ciudades ni a la ciudadanía, lo que tenemos que tener es unos estudios previos pero sobre todo ver si es constitucional o no la ley", ha respondido ante la pregunta de si el Gobierno autonómico se cierra a declarar zonas tensionadas en la comunidad.



Así que ha instado tanto a esperar para ver qué va a decir al Constitucional como a la reunión bilateral que la Xunta ha solicitado al Gobierno central sobre esta ley, aceptada pero aún sin fecha para celebrarse, en la que le planteará sus "líneas rojas" y reclamará respecto institucional o, de lo contrario, también presentará un recurso de inconstitucionalidad.