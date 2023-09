Los expertos advierten que el precio de la vivienda continuará al alza

Los precios de la vivienda en A Coruña han crecido un 12% en un año, y no tiene visos de parar. Lo advirtió Juan José Yáñez Secretario General de Aproinco (Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia), durante un debate en el programa radiofónico ‘A Coruña Opina’. Yañez expresó que “esperemos que no sigan subiendo a precios más inaccesibles todavía”, pero señaló que si no se pone remedio, la solución “no parece que sea fácil”.



El experto definió la situación como “complicada” y advirtió que la nueva legislación, la de derecho a la vivienda, no sirve de ayuda: “Hay amenazas para el alquiler y para la venta no hay ayudas”. Hasta el año 2010 había subsidios a la entrada, préstamos cualificados, y toda una serie de medidas que fueron eliminadas por un real decreto debido a la crisis inmobiliaria. “La consecuencia es que las viviendas no se hacen y no se venden”, sentenció Yáñez.



En cuanto a la crisis de materiales, parece haber remitido, pero los tipos de intereses se mantienen algo y, de hecho, se ha subido recientemente otro medio punto, y se mantendrá durante mucho tiempo. El portavoz de Aproinco reconoció que constituye un “problema enorme” a nivel local.



Nuevos suelos

Dicho problema solo se podría resolver, en su opinión, agilizando las licencias y desarrollando nuevos suelos. Sin embargo, Yáñez recordó que el BNG quiere paralizar o repensar nuevos desarrollos. “Mal empezamos”, apostilló el promotor.



En el debate también participó Rosa Otero, de la asociación de amas de casa, consumidores y usuarios para asegurar que la “vivienda es deficitaria” y recordó que no existen pisos de promoción oficial. Señaló que hay personas que alquilan un piso, pagan dos o tres meses y luego dejan de pagar, declarándose vulnerables. “Automáticamente se ven afectados como los caseros. Tengo muchísimos casos de gente que ha alquilado pisos porque necesitaban el dinero y se han ido a vivir con un familiar”, añadió.



Por su parte, la vicepresidenta del colegio oficial de los agentes inmobiliarios, Esperanza González, señaló que hay “poca vivienda nueva” y que el mercado de venta es todo de segunda mano y que está accediendo gente que compra con ahorros, sobre todo destinada a alquiler vacacional. “Con lo cual, no se soluciona el problema de la vivienda habitual ni el del alquiler”, advirtió, al tiempo que señalaba que la nueva ley solo incrementa el problema. González situó el precio medio del alquiler en 600 euros.



Cooperativas

Por otro lado, las cooperativas no parecen ser la solución, sobre todo a corto plazo. El programa contó con el testimonio de Rubén Mosquera, portavoz de Cofuncovi, que definió su experiencia como un “calvario”. Pagaron el 50% de las parcelas en 2009 y no pudieron construir hasta 2015, las acabaron en 2017 y no las ocuparon hasta 2019. “Que la gente escoja un suelo con licencia directa y que esté ya urbanizado”, aconsejó. Mosquera, que posee una agencia inmobiliaria, señaló que el gran problema es la falta de oferta: “En A Coruña había de media de venta de unas 4.500 y a día de hoy hay 1.600, una cantidad insuficiente y la de oferta de alquiler, sobre unas 500 viviendas”.



“La diferencia entre una promotora y una cooperativa es que la primera señala precio y plazo. Una cooperativa, a ver en cuánto te acaba saliendo”, añadió Yáñez, que recordó que las últimas cinco parcelas que adjudicó la Xunta en Xuxán estarán destinadas al alquiler durante 50 años.