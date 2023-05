La Xunta licitará en junio el concurso de obra para los accesos al nuevo Chuac

Entre los numerosos obstáculos que el Nuevo Chuac debe superar para convertirse en una realidad, uno de los más difíciles de sortear es el que tiene que ver con los accesos al referido centro hospitalario. “É un desafío técnico importante”, admitió este lunes Ethel Vázquez, conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, durante una reunión en el Colegio de Ingenieros, Canales y Puertos. “Necesitamos que os enxeñeiros formen parte deste proxecto. Buscamos solucións creativas, inxeniosas e singulares”, afirmó ante la magnitud del reto. “A intención da Xunta e licitar en xuño como concurso de obra os accesos”, añadió Vázquez.



Y es que, en palabras de la conselleira, la específica ubicación del Chuac convierte en una empresa de gran envergadura zanjar con solvencia el asunto de los accesos al complejo. “É unha pendente do terreo moi complicada, e temos que encaixar conexións con dúas vías cunha media diaria de tráfico de vinte mil vehículos”, afirmó, en referencia a la AC10 y a la AC12. “Ademais, temos o compromiso de minimizar as afeccións ás vivendas e as expropiacións”, señaló. Por otra parte, cuantificó el presupuesto de estos accesos en una cifra que asciende a 25 millones de euros.

Un centro de referencia

Ethel Vázquez también aseguró durante su comparecencia ante los medios informativos que el nuevo Chuac aspira a ser una referencia “sanitaria e arquitectónica”, además de un centro “máis humano”. “Unha vez que propuxemos unha alternativa viable en financiación e foi aceptada polo Concello, agora podemos avanzar”, comentó, y destacó “o impulso” que, a su juicio, le está dando la Xunta de Galicia al proyecto de creación del hospital herculino.



Vázquez, que en su comparecencia estuvo acompañada por el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, y por el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, también hizo mención a otros asuntos importantes para el proyecto. Así, explicó que los trámites para demoler el actual hotel de pacientes están muy avanzados, y que las gestiones para construir la torre polivalente (que calificó de “edificación icónica”) también están ya en marcha. Todo ello para conseguir hacer del Chuac “unha referencia” en todos los sentidos