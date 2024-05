Vigo se ‘inspira’ en A Coruña: Vetusta Morla y Xoel López, a Castrelos

Se extrañaban recientemente en Vigo de las celebraciones que reinaron A Coruña el pasado fin de semana por el ascenso del Depor. Pero se ve que de fiesta, en la urbe herculina, hay conocimiento. Tanto, que para el San Roque, la ciudad olívica ha tomado cierta inspiración del cartel del festival Noroeste.



El Ayuntamiento de Vigo anunciaba ayer las actuaciones que protagonizarán el 16 de agosto en el auditorio de Castrelos, para celebrar el San Roque. Xoel López y Vetusta Morla son los elegidos, los mismos nombres que coparon la primera confirmación para un festival Noroeste que se celebra una semana antes en varias localizaciones de la ciudad herculina, entre ellas Riazor. Fue Inés Rey quien confirmó ambas visitas en el marco de Fitur, el pasado mes de enero.



De este modo, Xoel López llega tanto a A Coruña como a Vigo con su último disco debajo del brazo, ‘Caldo Espírito’. También con nuevas creaciones llegarán Vetusta Morla, ya que esta semana publicarán ‘Figurantes’, antes de tomarse un receso temporal.



Cabe recordar que, recientemente, Xoel López desvelaba a este diario que le gustaría componer una canción que pasara al imaginario colectivo del deportivismo, una suerte de nuevo himno. “La he esbozado varias veces y va a caer”, aseguraba el artista coruñés, que reconocía que ‘Lodo’ ya jugaba un papel importante en este aspecto, pero que no es lo suficientemente explícita. “Yo quiero hacer mi ‘You’ll never walk alone’ y cuando algo se posa en mi imaginario acaba pasando”, aseguraba.