Xoel López | “No me quiero morir sin hacer mi propio ‘You’ll never walk alone’ para el Depor”

Xoel López (A Coruña, 1977) se ha sacado un peso de encima con el ascenso del Deportivo. “Se hizo justicia”, dice tras haber empezado, el pasado sábado, su gira de presentación de ‘Caldo Espírito’, que durará un año y medio y lo traerá a la ciudad en agosto.

¿Dónde vio el ascenso?

En mi casa. Intenté ir a Coruña, pero no conseguí entradas. Hice la cola ‘online’ en la web del Deportivo y ya vi que era imposible. Ese día comí con mi familia en un restaurante y estaba todo el rato con el móvil, luego llegué a casa y lo intenté con el ordenador. Tampoco moví un dedo para conseguir entrar. Pero vino gente a casa y había buen ambiente en Madrid, salimos a tomar algo y había muchos deportivistas por la calle. Yo vivo en Chamberí y ahí hay una peña incluso.

Actúa en Valladolid el sábado, se pierde también la fiesta del Depor.

Sí, pero menos mal, porque me vi todos los partidos este año, algunos en el camerino en el móvil, y fue una felicidad poder celebrarlo con mi familia y amigos. Yo ya imaginaba que si ascendíamos en Donosti o en Riazor el último partido me coincidía justo el inicio de la gira y me iba a fastidiar mucho no poder verlo a gusto, habiéndome chupado todos los partidos terribles (risas). Se hizo justicia, hasta que metiera el gol Lucas fue como un guion perfecto después de una travesía en el desierto, con todo lo fastidiado de la vida pero con final feliz.

Han salido muchas canciones del Depor. Falta la suya.

La he esbozado varias veces y va a caer. No me quiero morir sin hacer esa canción, aunque siento que de alguna manera ‘Lodo’ ya lo es un poco, pero es verdad que no es explícita y no está hecha para eso. Yo quiero hacer mi ‘You’ll never walk alone’ y cuando algo se posa en mi imaginario acaba pasando. El Depor es un sentimiento que me baña y no tendría que inventarme nada, es algo muy simbólico para mí respecto a mi ciudad, mi infancia, la superación... La vida es mucho más parecida al Depor que a otros equipos, tiene sus malos momentos y también, a veces, ganas una Liga o vas a la Champions. Yo me quedo con la ilusión de ser del Deportivo en Primera, en Segunda o en Tercera, donde sea.

¿Cómo afronta esta nueva gira?

Fue un poco inusual porque normalmente empiezas al poco de sacar el disco y ya enganchas, pero yo venía de mucho tute y quise hacer un parón. Hicimos un concierto muy bonito en el Wizink para presentarlo y otro en Barcelona, pero realmente empezamos el sábado pasado en el festival Interestelar de Sevilla y terminamos en noviembre. Luego haré otro parón y el año que viene haré una gira por salas con la que espero estar por toda España.

Y con parada en el Noroeste.

Aún estuve hablando hace unas horas de ese concierto con Juan de Dios y le dije que salga a hacer unos temas. Estoy pensando cosas especiales para ese día porque la ocasión lo merece: colaboraciones, músicos extra...

¿Quiénes lo acompañan?

Fernando Lamas, Adrián Seijas y yo somos el sector ‘koruño’; luego está el asturiano, con Chapo, que era bajista de Deluxe, y Mara; y después los vientos originales de Deluxe, Tuli y Pachequín, que harán la gira conmigo todo el año. El año que viene se verá, porque vuelve Leiva y ellos tocan con él. En Coruña estarán.



Un año especial, tras la candidatura al premio Goya y los premios.

Parece una tontería y no quiero redundar, pero hasta lo del Depor me sentó súper bien, me lo tomé como ‘venga, ya está, este es el año para todo’, y aunque no gané el Goya sí tuve una racha de nominaciones y llegaron premios como el MIN de la Música Independiente al mejor álbum pop. Era el mayor de todos los premiados (risas), pero encantado de ser ya un señor de la música.



Dice que sigue siendo el mismo, pero este ‘Caldo Espírito’ tiene temas muy profundos.

En Esmerarte, Jimena me dijo que era muy crudo y me pareció una buena descripción. Kin, mi manager desde Deluxe, me dijo que era un disco con muchas capas. Me gusta que las artes, un libro, una peli, un cuadro, tengan varias lecturas. Es un disco complejo, con mucha chicha, y espero que crezca bien. Es especial.

Igual que Iván Ferreiro volvió a casa, a Nigrán, ¿volverá Xoel?

Me lo planteo constantemente, por circunstancias familiares ahora mismo no es viable pero es una cosa que tengo en la cabeza. Hay mucha gente que me dice ‘ah, pero vives en Madrid’, porque me nota muy gallego y voy mucho, es fácil verme por las calles de la ciudad y de otros sitios de Galicia. Y por cierto, quería hacer una mención a Carlos Ares, un chaval de Coruña, que me compré el otro día un vinilo suyo y me está encantando.