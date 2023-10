Xoel López | “La libertad también es probar, tener menos miedo a equivocarse”

Tras algo más de un año de homenajes, con el aniversario de ‘Atlántico’ y el regreso de Deluxe, Xoel López vuelve hoy a la carga con nuevo disco, ‘Caldo Espírito’. El propio artista coruñés reconoce entre risas que “se encontraron las aguas”, ya que hubo un momento “en el que, por un lado, estaba haciendo recuerdos y giras del pasado, pero, mientras, en la trastienda, estaba cocinando el disco nuevo”.



Señala que ‘Caldo Espírito’ ha alternado el “modo creativo” para poner sobre la mesa nuevas canciones, mientras “disfrutaba de un repertorio que no tenía ese peso de lo nuevo”. El disco ve hoy la luz, pero la gira anterior acabó el pasado fin de semana. “Me lo monté mal en ese sentido”, dice entre risas López, mientras explica que los tiempos artísticos suelen ser atípicos: “No puedes colocarlo todo como tú decides como trabajador. Yo no hubiera podido esperar más, artísticamente tengo una necesidad de que salga”. No obstante, se tomará un descanso tras una minigira de presentaciones estos días y el concierto de presentación, el 29 de noviembre en el Wizink de Madrid, “luego no volvemos hasta marzo”. Surgió así, “es como dejar los deberes hechos”.



‘Caldo Espírito’, como es costumbre en él, ha sido un ejercicio de libertad creativa. “Siempre es una búsqueda, siempre busco poder expresarme libremente, sin prejuicios, poder tener tiempo para probar cosas... porque la libertad también es un ejercicio, la libertad también es poder probar, tener menos miedo a equivocarse”, explica el artista, que añade que el disco se “cocinó a fuego lento”, porque está en un momento en el que “me apetecía más este proceso largo”.

Temas

El nuevo trabajo abre con ‘Albatros’, “una canción que habla del mundo alrededor, de lo que me rodea”, en la que habla del mundo actual, “con esa hipercomunicación, con estar siempre conectados, siempre observados y mirando lo que hace el otro”. Un sentimiento que, como músico, “he sentido en algún momento de mi carrera, pero aprendes a ir un poco a lo tuyo y entender que tampoco puedes estar pendiente de agradar a todo el mundo”.



El viaje sonoro que propone Xoel finaliza con ‘Xiana’, un tema en gallego. “Es un diálogo con Xiana, que no sé muy bien que es, porque yo me iba a llamar Xiana cuando nací, entonces no sé si estoy hablándole a un posible yo o a mi parte femenina”, analiza el artista, que añade que “eso habría que analizarlo a nivel psicoanalítico”. Lo que sí que tiene claro es que “tiene mucha chicha la letra” y que salió en gallego “por algo que me pidió el cuerpo en ese momento”.



Aunque ahora ya tiene la cabeza en el disco nuevo, hace unas semanas volvía a subirse a un escenario coruñés con Deluxe para cantar las viejas canciones y sus grandes éxitos. “Fue muy bonito, lo disfruté mucho”, asegura. “Estamos en un momento en el que te da un poco de pena, pero también es bonito pensar que algún día igual volvemos a hacerlo”.