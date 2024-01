Viaje a Senegal, alquiler y ayuda para la familia: la solidaridad 'Chachi piruli' de los coruñeses

Existen más allá de la Navidad los dramas con final feliz, de esos que invitan a recuperar o no perder la esperanza en el ser humano. Una de ellas la protagonizaron parte de la hostelería del Orzán y el senegalés Omar Ngom, al que una colecta solidaria entre establecimientos amigos permitirá no solamente viajar y permanecer tres meses en Senegal, sino que también le ha ayudado con el alquiler del piso mientras no ha podido trabajar e incluso a mandar dinero para el mantenimiento de sus decenas de hijos.



Queda cumplido y con creces el objetivo de una iniciativa que nació a finales del mes de septiembre en siete establecimientos de la zona por donde Omar Ngom acostumbraba a ejercer la venta ambulante. El Tío Ovidio funcionó de centro de operaciones, pero desde el primer momento participaron también El Trece, Caneca Furada, A Cova Céltica, El Tranvía, El Siglo y Meliora. La cadena de solidaridad provocó que en las semanas siguientes se doblase el número de locales colaboradores. Todos y cada uno de ellos tenía una hucha con el nombre de Omar Ngom, en la que los clientes depositaban su donativo para el hombre de la eterna sonrisa y que cientos de noches les había ofrecido mecheros, pulseras o gorros de fiesta. “Solamente en nuestro local ya se recaudó bastante dinero”, reconoce Pedro Otero, amigo personal del beneficiario y responsable de El Tío Ovidio. “Estamos todos contentísimos y nos ha pedido Omar que mande un mensaje a la gente: muchísimas gracias a todos y que somos tan familia suya como la de Senegal”, agrega.



Esa sonrisa es el mejor patrimonio y el arma con la que el senegalés de 56 años se ha metido a la ciudad en el bolsillo. Su expresión ‘Chachi piruli’ se ha hecho tan contagiosa y característica que incluso se ha convertido en reclamo publicitario y lema buenrollista para una línea de camisetas de ‘Omar Sharif’ (en referencia al icónico actor).



Golpe duro

Tampoco consiguió borrarle la sonrisa ni la fe, ya que es líder espiritual de su comunidad, el contratiempo sufrido hace unos meses: unos días antes de tomar un avión para visitar a los suyos acudió al médico. De la consulta salió con un dedo amputado, el diagnóstico de una diabetes galopante, la pérdida del vuelo y la imposibilidad de trabajar.



Omar Ngom, así como los centenares de colaboradores de la colecta, han conseguido sortear todos esos obstáculos, hasta el punto que la compañía aérea le ha devuelto el importe del avión cancelado meses atrás. Además, en las últimas semanas incluso ha podido recuperar la actividad laboral, aunque a un ritmo menor que el ‘Chachi piruli’ de siempre.