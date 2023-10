Coruña-Dakar: el 'rally' solidario por la hostelería del Orzán

Se acerca al argumento de una película hollywoodiense de las llamadas 'feel good' la iniciativa de siete locales de hostelería del Orzán: la instalación de una hucha solidaria en cada uno de ellos con el objetivo de recaudar fondos para Omar Ngom, un senegalés que a sus 56 años se ha visto obligado a detener de golpe su actividad laboral, con la trágica reacción en cadena de consecuencias que ello acarrea.

Amigo, cliente y vendedor ambulante, por ese orden, Omar se llevó recientemente un golpe de esos que ponen a prueba la fe de cualquiera. Y la suya no es una fe cualquiera, ya que ejerce como imán en su comunidad. Solamente unos días antes de poner rumbo a Senegal para visitar a su extensa familia (tiene cuatro mujeres y más de una treintena de hijos), entró en el hospital por una posible fractura en un dedo y salió con el mismo amputado. El motivo, una diabetes crónica y galopante que ahora le obliga a tratamiento y a caminar con bastón. Y, sobre todo, le impide trabajar, facturar y ayudar a los suyos. "No tengo ningún recurso y llevo dos meses sin poder trabajar", lamenta. "Lo peor de todo es que no sé cuando se acabará esto. Gracias a Dios que me pasó aquí, porque en Senegal no hubiera podido tener estos cuidados", añade.

Optimismo

Lo que en el relato habitual podría narrarse en clave lacrimógena y sensiblera en el caso de Omar se cuenta con una sonrisa en la boca y el tono distendido del afectado, que no duda en recurrir a una expresión que ha hecho suya. "De verdad que no tengo palabras, sólo se me ocurre decirle a todos que chachi piruli", bromea. "La mayoría me llama así, porque es mi frase favorita, pero sobre todo el mensaje es que muchísimas gracias, no estoy solo y tengo otra familia aquí, me veo con hermanos coruñeses", prosigue Omar, que no descarta volver a vivir a Senegal si allí sí consigue un trabajo con el facturar los 300 euros que mensualmente envía a su familia.

El Tío Ovidio ha sido hoy servido hoy mismo de punto de encuentro entre Omar y los responsables de El Trece, Caneca Furada, A Cova Céltica, El Tranvía, Siglo y Meliora, los siete protagonistas de la iniciativa solidaria. Pedro Otero, dueño del local anfitrión y uno de los ideólogos, se deshace en palabras de cariño hacia el senegalés. "Todos lo conocemos desde hace al menos quince años, y es muy querido y respetado, siempre se porta muy bien con todo el mundo e incluso advierte acerca de gente problemática", confiesa. "Su palabra va a misa", finaliza.

La iniciativa solidaria para Omar Ngom comenzó el pasado sábado y los siete establecimientos hacen un llamamiento a sus clientes a llenar de cariño las huchas desde hoy mismo, especialmente en un fin de semana donde se hará enorme el vacío que dejará la no presencia de un amigo que se merece más que nadie un final made in Hollywood.