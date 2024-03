Los vecinos de A Falperra relacionan los últimos atracos con el narcopiso

La sensación de inseguridad y la reticencia a la hora de bajar a la calle se ha adueñado de buena parte de los vecinos del barrio de A Falperra, especialmente en el caso de los mayores. Y es que, a pesar de que están menos acostumbrado a denunciar sus problemas a través de las redes sociales o mensajería, el boca a boca ha servido para alentar de una creciente ola de atracos, robos y amenazas. La asociación vecinal repunta todas los casos con la también creciente actividad del narcopiso de la calle Vizcaya.



Si bien se trata estrictamente de un inmueble situado en el barrio de Os Mallos, la proximidad de arterias como la propia calle Falperra, Pla y Cancela o Sinforiano López, todos ellos escenario de situaciones desagradables, lleva a los residentes a sumar dos mas dos. “Tenemos todo el barrio controlado y no encontramos otro foco de delincuencia que no sea ese narcopiso, así que todo viene de la gente que va a pillar droga en la calle Vizcaya”, explica Jaime Suárez, presidente de la asociación vecinal.



Octogenaria

Uno de los casos más preocupantes tuvo lugar en la calle Industrial, al otro lado del antiguo viaducto de la ronda de Nelle. Una señora se disponía a salir de su portal y sufrió un tirón con violencia. Unos días antes, y ante la mirada de los atónitos clientes de un establecimiento cercano, una octogenaria resultó agredida para poder llevarse sus pertenencias. En este caso la violencia empleada fue mayor y le propinaron un puñetazo.



También muy comentado por los vecinos resultó el asalto al joven de 21 años que regresaba del gimnasio y, a punta de navaja, fue atracado por un motín de diez euros. Este caso concreto delata la vocación de los ladrones, ya que a pesar que el joven tenía en su poder un teléfono de alta gama prefirieron llevarse el efectivo, seguramente para un intercambio rápido por unas dosis de estupefacientes en el punto de venta que denuncian los vecinos.



Además de las personas también se han producido daños materiales. “Revuelven y, si ven algo de valor, se lo llevan para venderlo. De momento no hemos cogido a nadie in fraganti, pero queremos insistir en que no se deje nada de valor en el vehículo y que la gente tenga mucho cuidado y prudencia al andar por la calle”, advierte Suárez.



Por otra parte, para recuperar esa tranquilidad en las calles el presidente vecinal tiene clara la receta. “Los delincuentes ahora van en patinete, así que necesitamos una Policía de Barrio motorizada, como la que teníamos en su día y con la que nos sentíamos muy a gusto”, subraya uno de los muchos vecinos que desean volver a pasear sin preocupaciones.