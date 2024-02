Dos personas equipadas con arma blanca asaltaron a un joven en la zona de Juan Flórez al filo de la medianoche. La víctima, de 21 años, fue sorprendido a la altura de las escaleras del Maestro Clavé.

Los últimos acontecimientos en la zona hicieron temer al joven por su integridad. “Me acordé de Yoel y me asusté mucho”, afirma el afectado, que volvía a casa después de una sesión de entrenamiento en el gimnasio.

Los asaltantes, en pareja y ambos armados, insistieron en comprobar sus pertenencias en la mochila que cargaba y se dieron a la fuga cuando consiguieron el botín de diez euros, todo el patrimonio que ostentaba el asaltado. “Me encararon diciendo si tenía un euro y me pusieron la navaja en el pecho”, dice la víctima.

“Empezaron a buscar en mis bolsillos y dijeron que no moviera mucho o me clavaban la navaja”, añade sobre el incidente, que no fue denunciado en dependencias policiales.