Los vecinos de las Casas de Franco cortarán el tráfico en la ronda de Outeiro

El tránsito rodado en la ronda de Outeiro se verá alterado por la protesta que, entre las 12.00 y las 12.10 horas, protagonizarán los vecinos de las llamadas Casas de Franco, a la altura del portal 257. Será una muestra pública más de disconformidad con el proyecto de humanización del entorno, con el que no solamente se sienten aislados, sino que también ven una serie de incongruencias que les condenan, según afirman, a ser un ·”nuevo gueto”.



En la convocatoria los vecinos enumeran las discrepancias con el Ayuntamiento y que ya han sido objeto de presentación, vía registro, de más de 500 firmas de apoyo recogidas en sólo 72 horas. “No a un muro que nos encierre, no a la elevación del parque, no a la retirada de contenedores, no a la eliminación del acceso directo desde los portales a taxis, ambulancias y bomberos, no a la supresión de los aparcamientos. Decimos sí a una reforma, pero con accesibilidad universal, sin barreras a la movilidad y sin un muro que favorezca la delincuenica”, exclaman los afectados, un total de 141 viviendas. Y es que el muro de más de metro y medio que les separaría de la vía pública, así como la pérdida de unas 20 plazas de aparcamiento en un área congestionada, les han hecho poner el grito enel cielo.