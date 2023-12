Los vecinos del Barrio de las Flores: “Si no ponemos dinero nosotros, los gatos no comen”

La población felina del Barrio de las Flores no solamente es la más grande de la ciudad, al menos en lo que al censo callejero se refiere, sino que también es una de las que más parece haber conectado con los residentes. Por eso, desde la asociación vecinal del barrio se reivindica un especial cuidado con unos animales que consideran desatendidos y por los que existe una profunda preocupación. “Los gatos están cada vez más infectados de pulgas y garrapatas y no nos han puesto las casetas, no nos dejan alimentarlos y no nos dan la oportunidad de castrarlos”, lamenta la presidenta, Caluxa Barrientos.



Es constante la comunicación entre los vecinos y el Ayuntamiento respecto a los gatos, y en las últimas semanas parecía existir cierto entendimiento, con el compromiso para la instalación de más casetas, así como la homologación de las construidas por los vecinos. “No nos dejaron ponerlas todavía y los gatos están totalmente desatendidos, si no ponemos dinero de nuestro bolsillo, no comen”, lamenta Barrientos. El enfado es tal que, desde la Asociación Veciñal en Defensa do Barrio das Flores, empieza a barajarse la posibilidad de tramitar una denuncia, después de varias solicitudes a María Pita vía telefónica. “Tienen los gatos abandonados y si esto no se soluciona pensamos presentarnos en el juzgado y poner una denuncia”, advierte la dirigente vecinal.



El cuidado de los gatos se organiza a través de colonias y asociaciones, aunque el cariño y el mimo que han puesto los vecinos en el bienestar de los gatos callejeros ha provocado que pasen a formar parte del sistema.



Por otra parte, el Barrio de las Flores también tiene motivos de satisfacción, ya que después de ser una de las primeras zonas en la que se hizo especial hincapié en la jardinería ahora son todo buenas palabras. “Están limpiando los jardines y pavimentando, así que estamos contentos”, afirma Barrientos.