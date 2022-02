Los ucranianos de A Coruña se concentran en María Pita para pedir el fin a la guerra

Un grupo de ucranianos se concentraron ayer viernes en A Coruña para reclamar el fin de la guerra y pedir “ayuda” a Europa, pues no pueden hacer nada por el bien de sus familiares.





La protesta ha tenido lugar a las 18:00 horas de ayer tarde en la plaza de María Pita, donde los participantes han exhibido banderas de su país y carteles de “no a la guerra”.





“Estamos desesperados”, dice en declaraciones a Efe Anastasiya Shevchenko, una ucraniana que lleva 17 años viviendo en España, pero buena parte de su familia vive en Ucrania.





Esta joven indica que necesitan ayuda porque “la gente allí tiene frío y hambre”.





“No sabemos qué hacer, porque si les mandamos dinero igual no les llega. No podemos ir. No podemos llevar comida”, ha destacado.





Su compañera Oksana Apasova ha exigido “valentía” a los Gobiernos de la Unión Europea porque considera que “una persona no puede amenazar a todo el mundo”.