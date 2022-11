El Tren del Sóller estudia adquirir tranvías históricos de A Coruña

El Ferrocarril del Sóller (Mallorca) está interesado en adquirir tranvías históricos de A Coruña, que en la actualidad se encuentran inmovilizados en sus cocheras, con el objetivo de ampliar su flota. El Gobierno local confirma que facilitará a la empresa mallorquina el acceso a las instalaciones de la Compañía de Tranvías para revisar tanto los trenes como la maquinaria, con el fin de realizar una valoración.



En la oferta, sin embargo, no estarán disponibles los dos tranvías originales de la flota de la ciudad –el 27 y 232–, pero sí los cinco que el Ayuntamiento adquirió a Carris de Lisboa y Oporto. No es la primera vez que la compañía muestra interés en aumentar su parque de tranvías con unidades de A Coruña, sin uso desde el año 2011. Estas, además, no cuentan de momento con un plan para su utilización y en el año 2020 se aprobó la desaparición de los tranvías turísticos, tras lo que comenzaron las actuaciones para tapar los raíles del Paseo Marítimo.



La primera toma de contacto se dio con el anterior gobierno de la Marea Atlántica, cuando un trabajador de la compañía mallorquina visitó las cocheras para evaluar el estado de los trenes. Con la llegada de la alcaldesa, Inés Rey, el Ferrocarril del Sóller recuperó las negociaciones, que fueron frustradas por la irrupción de la pandemia, hasta ahora, que se han retomado. Tras la visita se hará una oferta económica y se conocerá si los tranvías históricos coruñeses cobran vida para cubrir la ruta entre Sóller y el Port de Mallorca.

Cocheras



Las antiguas cocheras de los trenes turísticos, que se encuentran en el Paseo Marítimo, junto al Centro de Inserción Social (CIS), continúan a la espera de conocer cuál será su futuro. En enero de 2021 las llaves de estas instalaciones fueron entregadas al Ayuntamiento. El Gobierno de Inés Rey pretende recuperarlas del olvido, y así lo anunció el pasado año. Los planes incluyen un aparcamiento y un espacio para celebrar allí actividades que revitalicen el barrio de Monte Alto, así como el centro de la ciudad. La medida más inmediata sería convertir el patio delantero en un estacionamiento provisional para vecinos y caravanas.



Es posible que sea necesario realizar pequeñas reformas en su espacio subterráneo, pero su estructura industrial, formada por naves abiertas, lo hace ideal para acoger grandes eventos, ya que, entre otras características, al estar bajo tierra se reduce la emisión de sonidos.