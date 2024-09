Top 10 Coruña | Los momentos más recordados del agosto coruñés

10. Insultos en el Flores Rock: “Payaso y fascista”

Con estas dos palabras se refirió el grupo italiano ‘La Banda Bassotti’ a Carlos San Claudio, concejal del Partido Popular. Con estos insultos la banda respondió a la petición del grupo popular de suspender su actuación en el festival

9. Una Batalla Naval siempre vistosa pese a la niebla

Las adversidades climatológicas hicieron de la tradicional Batalla Naval de A Coruña un espectáculo atípico. Aunque se tiraron más de 750 kilos de material pirotécnico, el mal tiempo opacó uno de los espectáculos más importantes de la ciudad

Batalla Naval

8. Los Planetas: 30 años de emocionado recuerdo

El concierto de Los Planetas inundó la plaza de María Pita por miles de personas que revivieron junto al grupo granadino su mítico disco ‘Super 8’, recordando su gran concierto en el Playa Club hace casi treinta años, eso sí, con mucha menos gente

Los Planetas, en María Pita

7. Xabier Díaz y la nana ‘Alalá do Cebreiro’

El compositor y cantautor gallego, que actuó en la Romería de Santa Margarita, presentó su nuevo álbum ‘Axúdame a sentir’, en el que está incluida una nana que el pintor Pablo Picasso le cantaba a su hija, ‘Alalá do Cebreiro’

Xabier Díaz

6. Cuando los coruñeses perdieron la cabeza

No todo fueron buenas noticias. A mediados de agosto, y en pleno auge de las Viñetas do Atlántico, una de las figuras expuestas, SuperLópez, amaneció decapitada. Se trató de un acto vandálico, del que no se supo quién fue el autor

SuperLópez

5. Más de 9.000 pasajeros en una triple escala en el puerto

A finales del pasado mes de agosto tenía lugar una triple escala en el Puerto de A Coruña. ‘Anthem of the Seas’, ‘Disney Dream’ y ‘Renaissance’ se dieron cita en la ciudad en un día especial para el puerto, ya que alcanzó la cifra de 100 desde enero

Anthem of the Seams

4. El pregón de Lucas Pérez: emoción y nostalgia

El delantero coruñés fue el encargado de abrir las fiestas de María Pita de este año. En el discurso, hizo saltar las lágrimas de los más sensibles y él también se emocionó al recordar a sus abuelos y al bueno de Arsenio Iglesias

Pregón Lucas Peréz

3. Xoel López, un profeta de nuevo aclamado en su tierra

El artista coruñés volvió a dar una gran exhibición en su ciudad natal, esta vez, en una nueva edición del Festival Noroeste Estrella Galicia. Casi 50.000 personas se dieron cita en la playa de Riazor para disfrutar de una de las grandes noches del verano

Xoel López

2. Más de 100.000 personas en The Champions Burguer

El Paseo de Los Puentes acogió durante diez días el famoso festival de hamburguesas The Champions Burguer. Cuatro foodtrucks fueron las vencedoras. Carnivale, de Monte Alto, entre ellas, que pasará a la gran final el próximo otoño

The Champions Burguer

1. Llenazo de Omar Montes en la plaza de María Pita

El cantante procedente de Madrid, provocó furor entre la juventud coruñesa, atrayendo a más de 25.000 personas y causando lleno en la plaza del Ayuntamiento. Nadie se quiso perder el espectáculo, tanto fue así, que una niña subió con él al escenario