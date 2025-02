¿A qué suena el Coliseum de A Coruña?

Hace un par de meses hubo un momento en el que cada día se confirmaba, al menos, un concierto en el Coliseum de A Coruña. En 2024 el recinto recaudó 6,8 millones de euros (medio millón más que en 2023) y en 2025 el Ayuntamiento apunta a un nuevo récord. “Podemos situarnos en cifras históricas, que falan da boa saúde do Coliseum como un recinto de referencia no noroeste”, asegura el concejal de Cultura, Gonzalo Castro.

Los recitales ya confirmados superan ya la veintena, frente a los 16 conciertos del pasado año, pero es que la programación todavía no está cerrada: "Vai haber algunha novidade", anunciaba el edil de Cultura.





Dani Fernández será el primero en pasarse por el escenario coruñés, el próximo 22 de febrero, seguido un mes después de La Raíz. A continuación será un no parar de conciertos: Los Pecos (5 de abril), Lenny Kravitz (10 de abril), Morad (12 de abril), Bad Religion (10 de mayo), Chayanne (18 de mayo), Myke Towers (23 de mayo), Guitarricadelafuente (24 de mayo), JC Reyes (7 de junio), Camela (20 de junio), Rigoberta Bandini (21 de junio), Pablo López (5 de julio), Alanis Morissete (9 de julio), Miguel Bosé (11 de julio), Lionel Ritchie (31 de julio), Joaquín Sabina (18 y 20 de septiembre), Quevedo (26 y 27 de septiembre), Duki (12 de octubre), Antonio Orozco (18 de octubre), Sen Senra (12 de diciembre) y David Bisbal (13 de diciembre). Y, como bola extra, Dani Martín ya ha anunciado dos conciertos en 2026, el 15 y 16 de mayo.

Para abrir boca y quedarse con el sonido que abarrotará el gran escenario de A Coruña durante todo este 2025, El Ideal Gallego propone una playlist con algunas de las mejores canciones de los artistas que, por ahora, ya han confirmado eventos en el Coliseum.