Tras el récord de 2024, el Coliseum mira a este 2025: “Podemos situarnos en cifras históricas”

Si los 6,8 millones de recaudación del Coliseum de 2024 (medio millón más que en 2023) ya eran un valor de récord, el dato de 2025 podría ser aún mejor. “Podemos situarnos en cifras históricas, que falan da boa saúde do Coliseum como un recinto de referencia no noroeste”, asegura el concejal de Cultura, Gonzalo Castro.



El edil recuerda que “no 24 se produciu un récord de recadación no Coliseum e unha asistencia moi elevada de personas a eventos con entradas (172.752)”. Pero en 2025, el número de recitales musicales ya es mayor, ya que hay 22 artistas y bandas que ya han programado conciertos en el multiusos, alguno de ellos por partida doble (Sabina y Quevedo), frente a los 16 conciertos del pasado 2024. Sin embargo, Castro adelanta que “é unha programación que aínda non está pechada, vai haber algunha novidade”. Más allá de los conciertos, cabe recordar que también hay previstas una quincena de funciones del Circo del Sol, así como un evento de Supercross y un partido de los Harlem Globetrotters.



A todo esto se suma la presencia del Leyma Básquet Coruña, que tras su ascenso a ACB juega sus partidos de local en el Coliseum (con asistencias que alcanzaron los 9.300 espectadores). El salto a la máxima categoría del baloncesto patrio, “a competición de baloncesto máis importante do mundo despois da NBA”, tuvo una influencia “positiva nas cifras globais do recinto”, detalla Gonzalo Castro.

Buena respuesta

“A cidade responde moi ben, e no conxunto de Galicia, incluso creo que responde moi ben no conxunto de España”, apunta el edil en lo tocante a la asistencia a eventos en el recinto de Alfonso Molina, que en 2024 cerró con una ocupación media del 88,57%.



Sobre la presencia de personas de fuera en conciertos y eventos, Castro cifra en hasta un “40-50% de venta incluso fóra da nosa comunidade”. “Esto fala ás claras de que Coruña se situou xa como referente dos eventos musicais”.



Y todo apunta a que este 2025 la asistencia al Coliseum podría alcanzar también unas buenas cifras. Buena cuenta de ello da que conciertos como el de Dani Fernández (22 de febrero, el concierto inaugural del año) Chayanne (18 de mayo), Sabina (por partida doble, el 18 y 20 de septiembre) y Duki (12 de octubre) ya hayan agotado todas las localidades.



Otros como Quevedo también parece que llenarán el recinto para la primera de sus fechas (26 de septiembre). Hace unas semanas sabíamos que Pecos (5 de abril) habían vendido ya 6.000 entradas y que restan sólo un millar para poder colgar el cartel de ‘no hay entradas’. En el caso de La Raíz (22 de marzo), la banda anunciaba en sus redes recientemente que ya han vendido 8.000 localidades.