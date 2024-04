"Solo vendí cartones en Santa Lucía", afirma la acusada de traer tabaco de contrabando desde Andorra

Una acusada de contrabando de tabaco desde Andorra en 2012 ha admitido haber vendido tabaco al por menor en su puesto del mercado de Santa Lucía, en A Coruña, pero ha negado, igual que los otros tres hombres procesados por los mismos cargos, los hechos que se le imputan. "Yo no formo parte de ninguna trama", ha declarado la mujer.



"Vendía unos cartones, como vendía todo el mundo", ha reconocido la encausada, que ha añadido que se los compraba "a gente que los vendía en la plaza, dentro del mercado de Santa Lucía".



Ha sido en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña. "Llevo 30 años en el mercado, me dedicaba a la venta de ropa, pero como las cosas no me iban bien me recomendaron que vendiera eso -- tabaco -- para solventar mis problemas", ha explicado.



Respecto al dinero incautado en su domicilio, la procesada ha afirmado que "vivía al día". "El dinero no era mío", ha insistido. Ha relatado que tenía "7.000 euros en una cajita metálica, como tiene todo el mundo en todas la casas", así como "15.000 euros en la encimera de la cocina para ir a hacer un ingreso al banco" y el resto de efectivo pertenecía a su marido.



En la declaración de los encausados, que se pospuso hasta el final de los testimonios a petición de las defensas, los procesados se declararon inocentes y manifestaron que entre ellos no se conocían o lo hacían "de vista".



Según el escrito fiscal, los cuatro acusados fueron arrestados en el marco de un operativo llevado a cabo en 2012 y pide para ellos penas de entre cinco y siete años de cárcel. Como resultado del mismo, en la causa figuran 17 personas, tras operaciones en distintas localidades gallegas de Ourense, Pontevedra y A Coruña, pero también españolas como Sevilla o Asturias.



Todo ello por, según recoge el Ministerio Público, contrabando de tabaco procedente de Andorra y que trasladaban en vehículos propios, como camiones, pero también alquilados.



En el caso de los que se juzga en A Coruña, Fiscalía precisa que fueron detenidos dos de los hombres, en junio de 2012, cuando transportaron un alijo de tabaco de contrabando que venía oculto en el doble fondo de un camión.



La detención, explica, se produjo, en la ciudad herculina, tras un traslado de la mercancía hasta una nave industrial situada en la carretera de Nostián, donde les estaba esperando para la descarga, añade, el otro hombre acusado, y que era arrendatario de la misma.



Más tarde, los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera realizaron un operativo en un local del mercado de Santa Lucía, regentado por la mujer acusada. En él, se intervino tabaco valorado en unos 38.000 euros. Fiscalía sostiene que ella "se dedicaba a vender entre consumidores el tabaco de contrabando".



En las testificales, en la jornada del lunes, agentes de Vigilancia Aduanera explicaron que se trataba de una red en toda Galicia para el suministro de tabaco de contrabando, en mercados como el de A Pedra, en Vigo, y el de Santa Lucía, en A Coruña. "Gente con patrimonios elevados que no podían demostrar otras fuentes de ingresos que no fueran el contrabando de tabaco", expusieron.



Sobre la mujer, dijeron que estaba "en contacto" con suministradores y otros contrabandistas de Galicia y de Andorra. "Para nosotros la que manejaba todo era ella", aseveró sobre la misma uno de ellos.



También explicaron que el transporte se hacía en furgonetas y camiones alquilados, y con dobles fondos ocultos, para ocultar el tabaco, con un valor en el mercado, según las cantidades incautadas, de entre 289.000 euros y los 21.000 euros.