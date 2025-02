Seis comparsas se disputan los primeros premios del Carnaval de A Coruña

El Carnaval 2025 en A Coruña se abre ya este sábado con el concurso de comparsas en la modalidad de música y letra. El evento será en Palexco y las entradas, gratuitas, se pueden retirar a lo largo de este viernes en la plaza de Ourense o el sábado en el propio recinto, hasta completar el auditorio.

Tras el éxito del año pasado, David Amor será el encargado de nuevo de presentar la gala, en la que habrá ocho actuaciones, dos de ellas fuera de concurso. "Continuamos impulsando as nosas grandes celebracións da man das entidades que as promoven, como é o caso das comparsas coruñesas, moi presentes sempre na programación do Antroido”, señala Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo.

La seis comparsas que se 'enfrentarán' por el premio son Amigos da Xoldra, Malandros, Melandrainas, Montealto a 100, Os Maracos y Pantaleón. Además, actuarán fuera de concurso Badabum Sorpresa y Os Kilomberos de Monte Alto.

El concurso empezará a las 18.00 y será juzgado por un jurado presidido por la alcaldesa, Inés Rey. En él se repartirán tres premios, dotados con 1.600, 1.250 y 800 euros euros, además de accésits por un importe de 150 euros.

La comparsa ganadora también interpretará en directo sus canciones el viernes 28 de febrero en la entronización del Dios Momo en el Obelisco.