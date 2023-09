El sector del taxi de A Coruña plantea una subida del 5% en la tarifa a partir de 2024

Si nada lo impide, la tarifa de los taxis que operan en la ciudad subirá a partir del 1 de enero de 2024. Todo dependerá de un consenso entre las dos compañías que prestan servicio en la urbe, Teletaxi y Radio Taxi, algo que en 2023, cuando la segunda puso el incremento sobre la mesa, no se logró. En esta ocasión ha sido la empresa mayoritaria, Teletaxi, la que el 31 de agosto remitió la propuesta al Ayuntamiento, el organismo que dará el visto bueno final. Así lo indica el presidente de la entidad, Ricardo Villamisar, quien recuerda que Teletaxi ya había anunciado que a lo largo de este año harían una valoración económica del servicio. “Tras hacer esto hemos solicitado una subida del 5% en la tarifa lineal”, asegura.



Este incremento en el precio final de una carrera no solo se vería reflejado en la bajada de bandera, sino también en el kilometraje y en los suplementos. La principal motivación que ha llevado a la compañía mayoritaria a pedir este porcentaje de subida es el alto coste del cambio de material de los coches y el mantenimiento de los mismos. El precio de los carburantes es otro factor, aunque Villamisar señala que no es tan preocupante como meses atrás. Aún así, la gasolina supone el 20% de los costes.

Consenso



El presidente de Radio Taxi, Antonio Vázquez, comenta que se mantiene a la espera de que el Gobierno local le remita esta propuesta. Una vez puedan comprobarla, la aceptarán si están de acuerdo. “Nuestra intención es que el 1 de enero ya haya una actualización de la tarifa”, afirma. El Gobierno municipal, al igual que en anteriores ocasiones, buscará el consenso entre ambas compañías del sector y que la subida “se ajuste a los parámetros”, añade el presidente de Radio Taxi.

El año pasado esta compañía quiso subir el precio de las tarifas para paliar los efectos de la inflación, mientras Teletaxi consideró que no era el momento oportuno. Vázquez manifestaba que se podría incrementar un 2,8% y que la bandera, en vez de empezar en cuatro euros, lo hiciese en 4,10. Esta subida no se aplicaría a las tarifas nocturnas ni a las de fin de semana, por lo que solo se haría efectiva de lunes a viernes en horario diurno. Villamisar, por su parte, defendió que era el momento “de esperar a ver cómo avanzaba la situación” para plantearse la modificación. Con estas diferencias entre los representantes de ambas entidades, el Gobierno local no pudo tomar parte al ser una decisión que tiene que estar consensuada.



La tarifa diurna de los taxis de A Coruña está por encima de la media estatal, que se sitúa en los 3,58 euros. La carrera mínima son cuatro euros, pero, aún así, el servicio es de los más baratos de España, según el último informe de la asociación de consumidores Facua. Del ranking de más cara a más barata, compuesto por 56 localidades, A Coruña está en el puesto 39. No ocurre lo mismo con el suplemento de equipaje, el tercero más elevado, aunque el sector matiza: “Está en desuso”.