La Sagrada Familia de A Coruña planea un concurso de tortillas con un jurado de candidatos municipales

El buen sabor de boca que dejó el concurso de orejas celebrado en carnaval, y que sirvió como primer evento de organización propia, ha llevado a la Asociación de Vecinos de la Sagrada Familia a pensar en una actuación semejante para mantener activa la vida social del barrio. La idea que más ha gustado a la directiva es la de un certamen de tortillas, todo un clásico en la ciudad y con demostrada tendencia al éxito.



El punto diferencial de las tortillas de la Sagrada Familia no lo marcarán ni la jugosidad, composición o sabor de las mismas, que seguro que también, sino los encargados de elegir la mejor opción. Y es que la determinación de la directiva vecinal es convencer a los diferentes grupos políticos de mojarse y ser jurado. La concejala de Barrios Diana Cabanas ya ejerció como tal en el concurso de orejas, pero esta vez el deseo de los vecinos pasa por tener en la mesa de decisiones un pleno que no debata acerca de ordenanzas, sino de huevos, patatas y textura. Una cuestión que, por otra parte, no es baladí en el debate social

Aunque los vecinos se encuentran perfilando los últimos detalles, la intención es celebrar su concurso antes de las elecciones del próximo 28 de mayo, con lo que en medio del debate político podría colarse una jornada atípica y distendida.