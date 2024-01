El ultimátum que el viernes el Consorcio As Mariñas lanzó al Gobierno de Inés Rey para que presentara un proyecto viable para la planta de Nostián o dejaría de tratar su basura allí, solo es otro episodio en una ya larga historia de reveses y errores. La planta de reciclaje que fue en su día pionera en España se ha convertido en uno de los problemas más graves que afronta el Gobierno local y que se remonta a principios del primer mandato de Rey.

1 Pliegos de condiciones para la nueva concesión

El Gobierno de la Marea Atlántica trabajó durante todo su mandato para poner a punto unos pliegos de condiciones que, aseguraban, impulsarían la planta de reciclaje. Cuando abandonaron María Pita tras perder las elecciones, en mayo de 2019, la exconcejala de Medio Ambiente, María García, urgió al PSOE a licitar la concesión. Sin embargo, su sucesora, Esther Fontán, consideró que los pliegos presentaban varios “fallos” e insuficiencias y estaba dispuesta a aguardar para elaborar un documento satisfactorio como correspondía a una de las concesiones más costosas e importantes de la ciudad.

2 Intervención de la planta tras el fin de la concesión

Eso significaba que no se podría licitar el nuevo contrato antes de que finalizara el actual, que gestionaba Albada. La empresa había mantenido numerosos tiras y aflojas con los sucesivos gobiernos locales por asuntos como el coste del cierre de los depósitos de rechazos, que acabaron en los tribunales. Estos le dieron la razón al Ayuntamiento, pero los depósitos siguieron sin cerrarse. Albada señaló que al terminar la concesión, en enero de 2024, no se sentía obligada a seguir recogiendo la basura del área metropolitana en las mismas condiciones y que se planteaba hacer un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) en la plantilla. El Ayuntamiento respondió interviniendo la planta.



3 Redacción de otros pliegos durante el mandato

En ese tiempo, nada pasó en especial: la planta siguió funcionando como si nada hubiera ocurrido, aunque continuaron los problemas legales por el cierre del depósito, que era un requisito para no perder la autorización ambiental. Mientras tanto, técnicos contratados por Medio Ambiente seguían trabajando en el complejo documento del pliego de condiciones. Pero un punto en el que todo el mundo estaba de acuerdo es que el modelo Nostián, basado en cuatro contenedores (orgánico, inorgánico, cartón y vidrio) es superior al modelo mayoritario en España, que añade un quinto contenedor de envases ligeros. La separación en origen era mejor y, por tanto, la tasa de reciclaje. Fontán lo defendió en el pleno una y otra vez.

4 Abandono del modelo orgánico e inorgánico

La alcaldesa había empeñado su palabra de que el nuevo contrato estará licitado (aunque no concedido) antes de que acabara su mandato: “Eu anunciei o meu compromiso de licitar Nostián este mandato e así será”. Todo saltó por los aires en diciembre de 2022 cuando la Junta de Gobierno local aprobó de forma urgente el anteproyecto de Nostián con una inversión de 334 millones de euros en 17 años. Sin embargo, el documento preveía el cambio de modelo de recogida de cinco contenedores “para ajustarse a la normativa europea”.

5 Escándalo y rechazo del Consorcio As Mariñas

Para elaborar el anteproyecto, el Ayuntamiento no había contado con el Consorcio As Mariñas, que envía el 50% de la basura que se procesa en Nostián y sin la cual, la planta era inviable. Además, los costes por tonelada de basura se disparaban. Tras una reunión con el consorcio, se redactó un documento para pedir la excepcionalidad, y que se pudiera seguir con el modelo, pero nunca se envió. Ahora, As Mariñas exige una solución al Gobierno local de una vez por todas.