Ramón Pernas | “No soy un autor bestsellero, soy un autor de inmensas minorías"

Ramón Pernas culmina la que el denomina ‘trilogía de la ausencia’, que comenzó con ‘El libro de los adioses’, continuó con ‘El libro de Jonás’, y que ahora finaliza con ‘Senza Fine’ (Algaida). Finaliza la historia de una casa, “que cuenta lo que ha sido, cada habitación, el desván, el jardín... la vida que hubo allí”, explica el propio autor sobre este hogar, que va a ser derribado para levantar un edificio: “Son los últimos días, las últimas horas de esa casa habitada, vivida y querida”.



Estos días, el escritor vivariense pasó por A Coruña para presentar la novela y aprovechó para reflexionar sobre la misma y sobre la memoria de los lugares que habitamos. “Las casas tienen memoria, vida, son seres vivos”, asegura Pernas, recordando momentos vividos en un hogar, desde la simpleza del rayo de sol que rompe por el balcón al mediodía, hasta la calidez de las navidades en familia, “todo eso anima, da vida a las casas”.



Pero deja claro que el concepto casa no son los edificios, “impersonales”, que vemos por la calle. “El edificio es un término contemporáneo”. “Es curioso, cuando eres niño y te piden que dibujes tu casa, haces una con tejado, no edificios, los niños tienen esa memoria imaginativa, primaria: casa, puerta y tejado”, porque ese es el hogar “que auspicia, acoge y protege”. “Los edificios son impersonales, son solo pisos, gente que no se conoce, viven puerta con puerta, pero son anónimos, la casa es el hogar protector”, reflexiona.



Además de la nostalgia que la baña, también es una novela de amor y desamor. En el principal protagonista, Leandro, se han volcado las inquietudes y las vivencias de Pernas. “Soy más yo que Leandro, es un alter ego narrativo, pero es mi memoria personal en muchas páginas”, asegura el escritor. “Tiene mucho de mi”, dice, recordando las canciones italianas que se escuchan a lo largo del libro, como la propia ‘Senza Fine’, de Gino Paoli, que da nombre al libro, o la biblioteca de Leandro, que es también la del propio autor.



“Es mi novela número doce, uno se siente al final del camino, por la edad, publicar después de los 70 es muy difícil si no te llamas Pérez-Reverte”, reflexiona, y añade que “para mí es un milagro que me sigan editando, porque no soy un autor bestsellero, soy un autor de inmensas minorías”. Al respecto, asegura que el terreno del best seller o de aquello más fácil de vender nunca le ha tentado: “Lo banal, lo efímero, lo inmediato, lo que le gusta a la gente, a mi no me suele gustar, es decir, soy un autor literario, me eduqué con los libros que he leído, muy sólidos, desde Faulkner y Mann, pasando por Borges y deteniéndome en Cunqueiro; siempre supe cómo y qué quería escribir”. Al respecto, “mi ego está satisfecho, es igual de ambicioso que el de María Dueñas, por ejemplo, pero es el mío y estoy contento con él”, asegura, porque ha tenido la fortuna de “cumplir gran parte de mis sueños: Soy producto de los libros, he vivido de los libros, con los libros y por los libros”.



A pesar de haber cumplido sueños, aun quedan cosas pendientes. “Si no tengo proyectos, me muero, el último proyecto es el epitafio”, dice entre risas. “Creo que aun saldrán pájaros de la cabeza, se irá vaciando, pero aun me quedan algunos mirlos por ahí y un ruiseñor, por lo menos”, concluye Ramón Pernas con una sonrisa.