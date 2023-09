Eduardo Sacheri | “Es importante que desde la literatura podamos hablar de cualquier tema”

Para su nueva novela, el escritor argentino Eduardo Sacheri se ha decantado por un periodo histórico convulso de su país natal, no muy lejano en el tiempo, como lo es la década de los 70. Ayer visitaba A Coruña, para presentar esta nueva creación de ficción, ‘Nosotros dos en la tormenta’, en la Fundación Luis Seoane, junto a los gestores culturales José Manuel Sande y Javier Pintor.



“A mi me gusta ambientar las novelas en algún momento reciente de la historia de mi país”, explica Sacheri, que añade que sobre esos momentos espera que tengan “eco en algunas cuestiones universales”. En este caso el escenario elegido es “la violencia política que vivió la Argentina durante aquella época del 70, me parecía un escenario interesante en esa doble inquietud”.



A pesar de centrarse en una época relativamente cercana en el tiempo, explica el escritor que las labores de documentación le han llevado un par de años. Y ha sido así “porque es un periodo muy espinoso en mi país, es bastante incómodo evocar épocas en las que la violencia era una herramienta política frecuente”. “Con el correr del tiempo, afortunadamente eso ha cambiado”, apunta Sacheri sobre un mundo y una sociedad “bastante diferentes”, que “exigen”, hoy en día, “ese respeto estudioso para no retratar ni caricaturas, ni idealizaciones que sean incorrectas”.

Recepción y temor

El público de Sacheri se reparte entre ambos lados del Atlántico, pero eso no es problema para afrontar esta novela. “Más allá de nuestras diferencias históricas naturales, las cuestiones de fondo, las cuestiones morales vinculadas con la política” son similares. Se refiere el autor a la existencia o no de legitimidad para “acudir a la violencia” o a en “nombre de qué revolución o utopía pueden los hombres tomar la vida de otros”. “Esos interrogantes son válidos en cualquiera de nuestros países y han suscitado innumerables conflictos y dolores en nuestras respectivas historias, cada lector traduce estas cuestiones universales a la historia reciente de su país”, indica.



Abordar ciertos periodos históricos, ya sea en España o en Argentina, puede despertar diversos temores sobre cómo se recibirá. Sacheri reconoce que “ese temor existe”, pero “me parece importante vencerlo, porque creo que es importante que desde la literatura podamos hablar de cualquier tema”. Esto no quiere decir que se pueda “decir cualquier cosa sobre esos temas”, matiza Sacheri, que analiza como los límites están en cómo se abordan estos asuntos. “El modo de abordarlos sí que debe ser respetuoso, pero desde ese respeto es hasta conveniente animarse con temas espinosos, porque si no, esas pesadillas nos rondan y si no las ponemos en palabras nos hacen más daño todavía”, indica un Sacheri que apunta a la Guerra de Malvinas para su próxima obra.