Eduardo Riestra | “Los editores somos como mariscadores que dejan las nasas a ver si entran nécoras o centollas”

El coruñés Eduardo Riestra es editor desde hace algo más de dos décadas, pero desde mucho antes era lector. Uno, concretamente, al que marcó la literatura hispanoamericana de la segunda mitad del pasado siglo. Quería dejar escritas sus “opiniones y sensaciones” de muchos años de lectura y de su trabajo editorial, así que optó por la novela, una cuyo hilo conductor era “un escritor que para mi fue fundamental”, como es el caso de Mario Vargas Llosa. Así nació ‘El negro de Vargas Llosa’, una obra que presentó ayer en la Fundación Luis Seoane, acompañado de Javier Pintor.



Cita Riestra obras importantes en su vida lectora, como ‘Cien años de Soledad’, de García Márquez, o ‘Conversación en la catedral’, del propio Vargas Llosa, pero alude a “todas aquellas novelas importantes de esa época”. “Decidí escribir sobre todas aquellas obras y también sobre mis peripecias como editor y utilizar un hilo conductor, que es la vida y obra de Vargas Llosa, y novelarlo de alguna manera”, explica.



Aquí podrían radicar un par de dificultades. Una es la de novelar la vida de una persona real y que siga pareciendo verídica. Pero este punto, reconoce el autor “que me resultó fácil”. Y no sólo eso, sino que “quizá le di demasiada credibilidad a la novela, incluso lo que no es verdad es creíble”, señala entre risas.



La segunda dificultad radicaba en la reacción que pudiera tener el escritor peruano si la obra llegaba a sus manos. El entorno de Riestra le comentaba que lo podría demandar. Pero nada más lejos de la realidad. El autor le envió un ejemplar un par de días antes de su publicación. “A los dos días me mandó un correo”, indica Riestra, “le entusiasmó y le desconcertó, porque dice que sé cosas de su vida de las que no se acordaba”. La reacción fue tan buena que incluso tuvo la oportunidad de coincidir recientemente con el Nobel de Literatura, “y hemos quedado en volver a vernos a final de mes”.



A pesar de haber salido hace solo un par de semanas, el autor reconoce que la novela “está funcionando muy bien”. “Los libros van por donde quieren, pero esta era la idea que yo tenía preconcebida”, señala. De cara al futuro, no descarta publicar alguna creación suya: “Me gusta mucho la literatura y escribir, es probable que salgan más cosas”.

Ediciones

Además, su editorial (Ediciones del Viento) alcanzó este año las dos décadas de vida. Riestra hace balance apuntando que “el mundo de la edición es muy complicado, porque los editores somos como mariscadores, que dejan las nasas ahí a ver si entran las nécoras o las centollas”.



Es un “negocio incierto”, pero “fueron 20 años muy interesantes”. “Hemos llegado hasta aquí, estamos sanos y vamos a seguir”, asegura Riestra.