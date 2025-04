El Quiosco Down Experience reabre de la mano de Amasarte y sus míticos bocadillos calamares

La llegada de Amasarte será la gran novedad de la nueva etapa del Quiosco Down Experience. Porque el resto no cambiará, su sitio seguirá en la plaza de Ourense, su objetivo seguirá siendo la inserción laboral de personas con síndrome de Down o discapacidad y sus míticos calamares continuarán como estrellas del menú.

Será este viernes, 25 de abril, a partir de las cinco de la tarde cuando el Quiosco Down Experience reabra sus puertas para presentar su nueva imagen vinculada a la empresa Amasarte.

El proyecto de inclusión laboral que se inició en 2021, tras la pandemia, como plan pionero en Galicia ha conseguido ganarse el corazón de los coruñeses que pasan por la plaza de Ourense. Y por supuesto que han sido los míticos bocadillos de calamares uno de sus mayores triunfos, pero también el buen hacer de sus trabajadores y menús de cafetería que salvaron del hambre a más de un empleado o estudiante que tenía que coger rápidamente el autobús.

Ahora el Quiosco Down Coruña inicia una nueva etapa de la mano de Amasarte, con el que Iván Cañás desembarcó para abrir poco a poco obradores por la ciudad de A Coruña proponiendo amasar pan como todo un arte y expadiéndose a zonas como la calle Barcelona, Juan Flórez, la avenida de Oza, la avenida de Gran Canaria o la plaza de Lugo.

De la unión de ambos se creará una nueva oferta de hostelería en el centro de A Coruña que mezclará gastronomía e implicación social a partir de este viernes.