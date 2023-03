El PSOE y el PP tumban la moción para limitar los pisos turísticos en A Coruña

El PP y el PSOE unieron sus votos en el Pleno de A Coruña para rechazar la moción con la que el BNG defendía que se pusiese límite a los pisos turísticos. Los nacionalistas rechazaron una enmienda del PSOE que descartaba adaptar medidas urgentes, mientras que la moción del Bloque solo fue apoyada por la Marea Atlántica.

“A Coruña ten problema de vivenda. Inés Rey non exerce súas competencias urbanísticas e Marea e BNG teñen problemas co seu socio. Por eso desvían a atención do problema de vivenda cara ás de uso turístico sen estudo rigoroso", certificó la popular Nazareth Cendán para rechazar la moción.



“Hai tempo que as vivendas de uso turístico están a condicionar o xeito de habitarmos as cidades. Ë coñecido que adulteran os prezos do aluguer –ao dispararen a escalada de prezos- e a cantidade de vivendas dispoñíbeis para o arrendamento convencional”, afirmó la defensora de la iniciativa, la concejala del BNG, Avia Veira, que apostó por el impulso a esta moción "ante a pasividade dun Executivo coruñés que en primeira instancia optou por non facer nada e que despois, premido pola presión política, tentou saír de paso propondo a constitución dunha mesa sectorial no primeiro semestre do ano, isto é, superando mesmo o límite temporal deste mandato”.