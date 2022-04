El PSOE y la Marea Atlántica incorporan las alegaciones de entidades vecinales al presupuesto

El Gobierno local y la Marea Atlántica acordaron ayer registrar una enmienda conjunta a los presupuestos de este año “con el objetivo de ajustar las previsiones de ingresos e incorporar alegaciones ciudadanas, tanto de particulares como de entidades sociales, deportivas y culturales”.





El proyecto presupuestario, con estas mejoras, será aprobado definitivamente hoy en un pleno extraordinario. De este modo, los ingresos previstos para 2022 aumentan en casi 3,4 millones de euros, explica el Ejecutivo local.





“Al identificarse una serie de parcelas municipales en el polígono de Vío, que serán expropiadas por el Adif para la construcción de la conexión ferroviaria del puerto exterior de Punta Langosteira, según se anunció en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 18 de marzo”, alegan. El préstamo previsto, añaden, “se reducirá en esa misma cuantía”.

PSOE y Marea acordaron, además, incrementar la partida destinada a convenios nominativos, sumando un nuevo convenio con la Fundación Rogelio Groba y “mejorando” los ya previstos con la Liga Reumatolóxica Galega, Atlético Coruña Montañeros, Club Deportivo Padre Faustino y Orzán Sociedad Deportiva.





Finalmente, en la enmienda conjunta se reconocen las alegaciones de las asociaciones vecinales de Oza Gaitera Os Castros, Matogrande, Falperra, Juan Flórez, Orzán, Plataforma Mallos Unidos, Ciudad Vieja y Elviña 2ª Fase, identificando que la mayoría ya se encuentran en el listado de obras previstas para el 2022.





“Y las restantes pueden atenderse mediante los diferentescontratos de mantenimiento viario, de zonas infantiles y de movilidad existentes, sin necesidad de modificar el proyecto presupuestario”, apuntan.





Enmiendas del PP

El grupo municipal del Partido Popular, por su parte, había presentado un total de 16 enmiendas al presupuesto, dado que en un principio el Ayuntamiento no tenía previsto aceptar las alegaciones de algunas entidades vecinales, sociales y deportivas.

“Piden mejoras para sus barrios que son lógicas y razonables porque Inés Rey los tiene abandonados. Falta de mantenimiento, de inversiones, de limpieza, de equipamientos, de aparcamiento etc. En tres años lo único que ha hecho es abrir el Remanso, heredado del PP y con siete años de retraso, y cuando ha tocado algún barrio ha sido para empeorar su calidad de vida. Recauda más impuestos y tasas, un 6% más en 2022, pero no devuelve a los ciudadanos en servicios e inversiones el esfuerzo que hacen para pagar los tributos municipales”, destacaba Rosa Gallego.





El PP también propone estimar la alegación de la Asociación de Emprendedores de Galicia (Ascega), que pide un incremento de las ayudas para accesibilidad hasta tres millones de euros, así como la creación de una oficina técnica de rehabilitación y de una plataforma telemática para seguir la tramitación de las licencias municipales.





“La instalación de ascensores en edificios es una necesidad para acabar con la situación desesperada de mucha gente mayor o con problemas que no pueden salir de sus domicilios por no disponer de ascensor. El Gobierno municipal del PP fue el primero en aprobar estas ayudas específicas y puso en marcha también una oficina de asesoramiento. Ahora las ayudas son escasas, la tramitación es lenta y no hay nadie que asesore a nuestros mayores para solicitarlas”, concluye el PP.