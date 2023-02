El PP de A Coruña insta al Gobierno local a dejar de "poner trabas a las mejoras de la Xunta" en sanidad

El PP de A Coruña insta al Gobierno municipal a dejar de "poner trabas a las mejoras de la Xunta de Galicia" en la sanidad pública, tras conocer los nuevos problemas surgidos relacionados con el Nuevo Chuac. “Es muy importante la colaboración entre las administraciones, sobre todo cuando hablamos de un tema tan importe como la sanidad pública. Hay una apuesta de la Xunta de Galicia para invertir casi 500 millones de euros en el Nuevo Chuac y yo lo único que veo por parte del Gobierno municipal son trabas”, señala Miguel Lorenzo.

El candidato popular recuerda que estas nuevas trabas “ya las denunciamos en su día en el Pleno en que se aprobó este nuevo convenio, el 28 de diciembre, el día de los Santos Inocentes, cuando nos dieron un expediente tan importante como este sólo un día antes. Dijimos que tal y como iba no iba a valer y ahora lo dicen los técnicos de la Xunta porque les enviaron un convenio que no sigue el convenio marco original con cambios unilaterales y con partidas presupuestarias que no se pueden ejecutar como ya advertimos”.

No es el único ejemplo de retraso municipal en mejoras de la sanidad pública que quiere ejecutar la Xunta de Galicia, señalan desde el PP: “Tenemos también el centro de salud de Santa Lucía. El Gobierno municipal ha tardado más de un año desde la firma del convenio en sacar un simple concurso de ideas y quieren culpar a la Xunta. Y no solo en la sanidad pública, porque también han mentido también en lo del puerto, incumpliendo lo que la propia Alcaldesa había propuesto. Buscan en la Xunta un enemigo que no existe, buscando rédito electoral”.

El candidato popular señala que los coruñeses están “un poco hartos de las mentiras de este Gobierno municipal y no solo en este asunto. Este afán de buscar un enemigo en la Xunta y echarle la culpa de todo no es de recibo. El otro día se manifestaban a favor de la sanidad pública los mismos que ahora ponen trabas a las infraestructuras para mejorar la sanidad en la ciudad. Mienten hasta cuando el domingo en la carrera popular un concejal de gobierno dijo que la alcaldesa no podía estar porque estaba en la manifestación en Santiago y resulta que no fue, como se comprueba en las fotos donde están otros alcaldes y otros cargos de su partido”.

Miguel Lorenzo afirma que el Gobierno municipal “no sabe trabajar y producen perjuicios a la ciudad: esto tiene que cambiar. Ayer estuve con los promotores inmobiliarios y con una asociación de empresarias y todos se quejaban de lo mismo: no es posible construir viviendas porque tardan más de un año en darte licencia o abrir un nuevo negocio porque tardan más medio año en licencia para reformar un local. Leíamos hace poco en los medios de comunicación que 16.000 personas se han ido de la ciudad porque no encuentran vivienda asequible. Tenemos que hacer que la gente y los jóvenes vuelvan a la ciudad”.