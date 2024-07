El PP advierte de que A Coruña tardará aún tres años en tener una nueva concesión de transporte público

El anuncio del Gobierno local de que se licitará un estudio sobre transporte urbano previo a la licitación de una concesión ha suscitado las críticas del PP, que estima que no habrá un nueva concesión en regla hasta dentro de tres años. Su portavoz, Miguel Lorenzo, afirma que “todos sabemos desde hace tiempo que el actual finaliza el 31 de diciembre, y ayer escuchábamos al responsable de Contratación, José Manuel Lage Tuñas, diciendo que espera tener un borrador de pliegos a finales de 2025”, un año después de que acabe el actual.



Los populares resumieron la situación. “Van a licitar un estudio, después de que el anterior Gobierno también hiciese varios estudios; después harán los pliegos; luego licitarán el contrato. Es decir, que el nuevo contrato del bus, con mucha suerte, no estará adjudicado hasta dentro de tres años. Esta es la forma de trabajar de este Gobierno municipal”, destaca.

El contrato actual termina con 2024, de manera que el servicio se prestará en precario durante bastante tiempo



Mientras tanto, la Compañía de Tranvías seguirá prestando el servicio, aunque en precario. Eso significa que no podrá asumir nuevas inversiones, como la renovación de la flota. Lage Tuñas insistió en que es necesario un estudio previo para asegurar que el transporte urbano sea eficaz en la ciudad hasta 2030, y señaló que otros estudios no tienen en cuenta el impacto de los desarrollos de la ciudad (como San Pedro de Visma) o de la intermodal.



As Xubias



Otro asunto de actualidad que afecta al Ayuntamiento es el desarrollo de As Xubias. El Ayuntamiento anunció la firma de un convenio con Ginkgo Advisor, un fondo suizo de inversión que ha comprado gran parte del terreno. La polémica surge porque la exsecretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, está contratada por Gingko Advisor y, al mismo tiempo, va a ser la directora del plan estratégico de la ciudad 2030-2040, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento.



Según fuentes municipales, “Isabel Pardo de Vera ha asumido colaborar con la ciudad como directora del Plan Estratégico y no tiene ninguna relación con el proyecto de As Xubias ni va a trabajar en él, por lo que no tiene sentido esta polémica artificial”.



Lorenzo lo pone en duda: “¿De verdad que Lage Tuñas no ve problema en que la directora del Plan Estratégico municipal trabaje para el fondo que firmará un convenio con el ayuntamiento para As Xubias? ¿De verdad la directora del plan más importante para el futuro de la ciudad va a trabajar en él a tiempo parcial?”.



También el Bloque ha expresado reservas. “O Goberno Local terá que explicar públicamente, porque así llo imos esixir desde o BNG, se a señora Pardo de Vera está a incorrer nun conflito de intereses ou incompatibilidade”, declaró la concejala nacionalista Avia Veira.