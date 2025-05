Los Tesla se convierten en un ‘chollo’ entre la flota de taxis de A Coruña

A Coruña tiene 522 licencias de taxi. Todos ellos transportan a personas de un punto a otro de la ciudad, pero hay cuatro que acaparan todas las miradas. Los Tesla aterrizaron en el sector en 2022, cuando Manuel Quindimil decidió dar el paso del diésel al eléctrico. A este conductor le siguieron tres compañeros, repartidos entre las dos compañías que operan en la urbe, Teletaxi y Radio Taxi.



Tecnología avanzada, diseño aerodinámico, piloto automático y gran autonomía. El precio de uno de estos vehículos puede superar los 100.000 euros, pero los taxistas que se han hecho con uno en A Coruña no se arrepienten de su inversión: ahorran dinero cada año.



Quindimil se hizo con un Tesla hace tres años y dos meses. Tenía claro que quería un coche eléctrico y fue a todos los concesionarios a buscar información. Hasta que conoció lo que ofrecía el Tesla y se decidió. “Es más rentable. En función de los kilómetros que hagas, ahorras en combustible y, sobre todo, mantenimiento”, dice. Como el resto de conductores que tienen un Tesla en el sector, Quindimil, que opera en Radio Taxi, tiene un punto de carga en su garaje particular. Aún así, considera que A Coruña necesita más localizaciones donde cargar vehículos eléctricos. “No hay muchos en la ciudad”, sostiene. Los coruñeses, recuerda, “al principio tenían interés por subirse a mi taxi”, pero, reconoce, “esto no es lo que me hizo decidirme por este modelo”.



Joaquín y José también tienen un Tesla. El primero, desde 2022; el segundo, desde hace un año y medio. “Es más caro al principio pero a la hora de recargarlo en casa es mucho más rentable”, explica Joaquín, quien aclara que “al no tener que hacer mantenimiento, solo tienes que cambiarle las ruedas”. Los primeros meses también notó que el coche era un reclamo a la hora de operar sus servicios por la urbe, pero pronto se acostumbró a la atención. Su deseo, afirma, es que también se aumente el número de puntos de carga.

José, por su parte, manifiesta que el Tesla es el coche favorito de los más pequeños. “Los niños, al vernos, son los que más se emocionan y se nota que se quieren subir. Siempre hay curiosos”, expresa. Desde que se atrevió a pasarse al modelo eléctrico ha ahorrado 350 euros al año. Y solo en combustible.



Tal y como adelanto este diario, A Coruña será pronto el centro de una iniciativa empresarial de Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) en el que se emplearán vehículos eléctricos de la marca Tesla. Por el momento, 26 de estos coches se encuentran estacionados en un parking a la espera de ser utilizados.