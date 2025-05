Una coruñesa se entera con 20 días de retraso de que es ‘euromillonaria’

El pasado lunes 19 de mayo la ciudad se desperezó recordando el día en que el Dépor pasó a ser “uno de nueve”, uno de los nueve campeones de Liga, gesta de la que se cumplían 25 años. Es, sin duda, un día que no olvidará nunca el deportivismo, y a partir de ahora, la mujer que se enteró de que era millonaria esa misma jornada.



La curiosa escena se vivió en la Administración de Lotería número 33 de A Coruña, la situada en San Nicolas, 36. Una mujer entró por la puerta el pasado lunes y pidió que se comprobase su boleto. Al acercarlo a la máquina, ésta ‘cantó’. “Señora, no le podemos pagar este premio, aquí no lo va a poder cobrar”, fue informada con una sonrisa. “¿Por qué?”, preguntó ella. “Pues porque es de un millón de euros”, le respondieron.

Sorteo del 29 de abril

Seguramente en shock por la feliz noticia, ya que convertirse en millonario de un segundo a otro no ha de ser algo fácil de asumir, la señora reaccionó de una forma curiosa: “Ahora tengo que ir a trabajar”, dijo. Y se fue. Es de suponer que no a trabajar y sí a depositar el resguardo en su banco de confianza. Porque ya bastante había tentado a la suerte. Y es que el premio se correspondía con un sorteo celebrado el pasado martes 29 de abril.



Ese día del pasado mes, Loterías y Apuestas del Estado informó que una persona que había sellado su boleto en A Coruña era la ganadora de ‘El Millón’ gracias al código NQJ85110.



Para los que no lo sepan, la web euromillones.com aclara que la mecánica de este juego de ‘El Millón’ consiste “en la asignación de un código por cada una de las apuestas sencillas realizadas en Euromillones y por cada uno de los sorteos en los que participe”. “En el caso de que se realice una apuesta múltiple, se asignarán los códigos correspondientes al número total de apuestas sencillas contenidas en dicha apuesta múltiple. Los códigos para participar serán asignados automáticamente por el sistema técnico de juegos, no pudiendo ser elegidos por el apostante”, añade.

Alcalde Lens

En concreto, el boleto fue abonado en la Administración de Lotería número 18 de A Coruña, El Yunque, situada en el número 26 de la calle Alcalde Lens.



La afortunada herculina no se dio prisa en comprobar su boleto, pero aún le quedaba margen antes de perder el derecho a cobrar el premio. El plazo de caducidad varía según los países, pero en el caso concreto de España lo pierdes para siempre si no lo cobras en noventa días. En ese caso, el dinero pasa a manos del Estado y no existe recurso legal alguno para reclamarlo, por muy de peso que sea la razón esgrimida. El destino de ese dinero va destinado a proyectos sociales.



No es el caso de la nueva millonaria, quien anduvo con un millón a cuestas durante 20 días sin saberlo pero que finalmente, en un instante de lucidez, decidió ir a comprobar su suerte.