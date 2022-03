La Policía Nacional escolta setenta camiones en A Coruña cada día

El sector del transporte pasó toda la jornada de ayer con el alma en vilo por las informaciones procedentes de Madrid, donde las negociaciones avanzan pero sin que por el momento se desconvoque el paro que empezó hace ya once días. En A Coruña, la protesta se ha mantenido libre de incidentes, en comparación con otras provinciales, pero el nerviosismo de los camioneros que trabajan a pesar de la protesta se hace palpable. Solo en la ciudad, la Policía Nacional realiza unos 70 servicios diarios de escolta a camiones.



Eso hacen unos 600 en lo que va de protesta, lo que obliga a destinar gran parte de los efectivos de la Policía Nacional. No solo las unidades especializadas, como la UIP o la UPR (antidisturbios), sino también patrulleros que normalmente realizarían labores de seguridad ciudadana en las calles. Desde Ascentra, la Asociación Gallega de Empresarios del Transporte, su presidente, Antonio Señarís, mantiene que están dejando pasar a los camiones necesarios para descargar el pescado y para recoger el cereal necesario para el pienso de las bestias. “De momento, a las seis de la tarde se acaba en transporte del pescado, ayer de noche se acabó el del cereal, el producto elaborado de las industrias lácteas”. En cuanto a las escoltas y convoyes,. Señarís los achacó a los empresarios que solo les importa el “money” (dinero, en inglés).









“Nervios” y “mucho follón”





“Ahora todo el mundo empieza a estar un poco más nervioso por si hay desabastecimiento. No sé lo que va a pasar”, comenta el presidente de Ascentra que advierte de que, aunque por el momento no hay “mucho follón, la gente está muy nerviosa pendiente de lo que pase hoy en Madrid”.



Hay que tener en cuenta que, al no ser una huelga oficial, convocada por sindicatos los camioneros no están obligados a realizar servicios mínimos, de ahí que las reservas se agoten rápidamente. Sin embargo, acuerdos verbales entre productores y camioneros han permitido que, por el momento, no se produzca una carestía total.



La subdelegada del Gobierno, María Rivas, señalaba ayer que la plataforma no se incluye entre los órganos de representación del transporte. Mientras tanto “tenemos interlocución con el Puerto, con la Lonja, con empresa y escoltamos mil camiones por toda la provincia a diario”.